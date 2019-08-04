泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



曾經是大陸著名游泳選手的寧澤濤在選擇從泳池畔退役後，憑著帥氣的外型發展之路一樣順利，近期他出席活動時的造型，更引起了網友的熱烈討論。另外，香港男星李治廷日前現身電影節活動，則化身白馬王子模樣，讓粉絲一見傾心，回應說「真的帥到讓人窒息」。

中國著名泳將寧澤濤在今年3月宣布退役，投入演藝工作，受到了時尚品牌的青睞，先是替Loewe拍攝最新的秋冬大片，更有不少活動、品牌相繼找他站台。日前寧澤濤現身足球推廣，擔任活動大使，身穿BOSS的Traceable Wool可溯源羊毛系列天藍色，搭配經典小白鞋，讓不少網友看傻了眼。天生衣架子的寧澤濤的這身造型被網友盛讚「秒殺超模」、「第一次知道男人穿西裝也可以很性感」，甚至還有「讓我第一次產生了要得到這個男人的瘋狂想法啊！」的回應。