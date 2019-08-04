泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！
曾經是大陸著名游泳選手的寧澤濤在選擇從泳池畔退役後，憑著帥氣的外型發展之路一樣順利，近期他出席活動時的造型，更引起了網友的熱烈討論。另外，香港男星李治廷日前現身電影節活動，則化身白馬王子模樣，讓粉絲一見傾心，回應說「真的帥到讓人窒息」。
中國著名泳將寧澤濤在今年3月宣布退役，投入演藝工作，受到了時尚品牌的青睞，先是替Loewe拍攝最新的秋冬大片，更有不少活動、品牌相繼找他站台。日前寧澤濤現身足球推廣，擔任活動大使，身穿BOSS的Traceable Wool可溯源羊毛系列天藍色，搭配經典小白鞋，讓不少網友看傻了眼。天生衣架子的寧澤濤的這身造型被網友盛讚「秒殺超模」、「第一次知道男人穿西裝也可以很性感」，甚至還有「讓我第一次產生了要得到這個男人的瘋狂想法啊！」的回應。
而曾被封為「小王力宏」的香港男星李治廷，近期因為古裝劇「白髮」在大陸的人氣又再度攀升，一舉一動都倍受關注。不久前他出席電影節活動，穿著Ermenegildo Zegna XXX冬季的白色西裝領禮服套裝搭配白色半高領印花禮服襯衫，以同色系服裝展現成熟樣貌，詮釋簡約時尚感。李治廷宛如白馬王子的造型，深受粉絲的喜愛，一掃他被網友嘲諷臉太長有如「馬臉」的批評。
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