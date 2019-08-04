日常配戴成流行趨勢 奢侈品牌齊推經典入門款珠寶

2019-08-04 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不只是只有重要場合才能配戴，在日常生活中使用珠寶成為了現代流行趨勢，各個品牌也嗅到了這股商機，紛紛推出價格宜人帶有經典設計的珠寶。像是De Beers的Horizon戒指，今年就成為了女星們紅毯上最常曝光的造型單品之一；而鑽石之王海瑞溫斯頓（Harry Winston）亦備有Logo設計珠寶系列，將經典傳奇精簡為日常珠寶配件。

De Beers從源自希臘語「horizõn kyklos」的單字Horizon中受到啟發，將原意「分隔的圓形」為為靈感來設計出戒指。因此Horizon 戒指中央為一圈密釘鑲鑽，在外側的兩排戒環中間，自成一環，可自由旋轉，象徵著在天與地之間相遇的地平線。無論向前或向後、向上或向下，Horizon戒指的自由旋轉並不受任何方向限制。當配戴者移動時，戒環的軌道產生變化，精確的移動產生平滑而細微的聲響，更增加另一種層次的感官體驗。提供了18K玫瑰金、18K黃金和18K白金材質的選項，中央戒環上共鑲嵌46顆鑽石，單排密釘鑲鑽款式的鑽石總重約0.36克拉，而全鑲鑽戒指總重約1.03克拉。