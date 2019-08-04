暑假漫遊台南府城！和逸飯店推入住享限定7折 最夯美食、景點一次Get

2019-08-04 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



暑假正是出遊好時機，不如來趟國內小旅行，到府城台南體驗美食及美景。國泰飯店旗下品牌和逸飯店台南西門館即日起到8月14日間推出會員限時訂房優惠，全房型優惠最低7折起，9月底前入住皆適用。另台北華國大飯店舉行52周年慶，8月1日起精緻客房買1送1，可用相當原價3折入住。另滿額可參加抽獎，價值近3萬元華國套房大獎有機會帶回家。

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和逸飯店台南西門館表示，飯店附近步行3分鐘就能抵達阿堂鹹粥、保安路小吃，還可以漫遊古色古香的文創街「神農街」，並到四處充滿特色咖啡店的新美街、美術館拍網美照片，輕鬆規畫台南行。