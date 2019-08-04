暑假漫遊台南府城！和逸飯店推入住享限定7折 最夯美食、景點一次Get
暑假正是出遊好時機，不如來趟國內小旅行，到府城台南體驗美食及美景。國泰飯店旗下品牌和逸飯店台南西門館即日起到8月14日間推出會員限時訂房優惠，全房型優惠最低7折起，9月底前入住皆適用。另台北華國大飯店舉行52周年慶，8月1日起精緻客房買1送1，可用相當原價3折入住。另滿額可參加抽獎，價值近3萬元華國套房大獎有機會帶回家。
想趁暑假到台南玩，和逸飯店台南西門館即日起到8月14日間，推出AMAZZING CLUB會員限時訂房優惠，加入會員就可以享用全房型最優惠房價再7折，9月底前入住皆適用。
和逸飯店台南西門館表示，飯店附近步行3分鐘就能抵達阿堂鹹粥、保安路小吃，還可以漫遊古色古香的文創街「神農街」，並到四處充滿特色咖啡店的新美街、美術館拍網美照片，輕鬆規畫台南行。
除了台南旅遊外，台北也有飯店祭出優惠，台北華國大飯店歡慶52周年，8月1日起精緻客房買1送1，等於2房價格5,200元，相當原價的3折，可一日住2房或連續2晚入住。此外，館內餐廳帝國會館推出消費滿5,200元可帶鮑汁鳳爪或酸菜白肉麵禮盒2選1回家。全館滿額再送抽獎券，有機會拿到入住價格29,000元的華國套房等52項大獎。
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