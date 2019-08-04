Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



擔任星辰表（CITIZEN）代言人的人氣女歌手Hebe田馥甄，再度推出由她所操刀設計的限定腕表，讓兩岸不少粉絲都期待。而且Hebe還給表款起了「藍朋友」的暱稱，讓網友更回應說「姐！老公你超级棒」，引起熱烈討論。

CITIZEN在與代言人Hebe田馥甄合作七年之際，攜手推出限量簽名款腕表。Hebe再度化身為靈感設計師，與品牌反覆的想法激盪後，在具備美感及實用性為概念之下，讓腕表注入了溫暖、陪伴的心意。而且，採用代表田馥甄的「田」字型刻紋蝶貝表盤，於各種光源、不同角度下會呈現繽紛的色彩，再搭配CITIZEN的光動能技術，具可靠又方便的特性。除了表盤精心的設計，在背底蓋的部分也有Hebe田馥甄的雷射雕刻簽名；而且整體設計視覺採用鈷藍色，象徵遼闊的天空以及一望無際的海洋所交織出的旋律，因此有了「藍朋友」的暱稱。