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CP值爆表、夏日必用「蘆薈膠」正確用法公開！9成人都用錯，難怪長痘又爛臉

2019-08-04 14:42聯合報 記者劉小川╱即時報導

許多人會在夏天時，使用蘆薈膠來鎮定肌膚、增加保溼度。忙碌的上班族，甚至下了班，洗完臉就直接敷上蘆薈膠，讓它吸收一整夜，但蘆薈膠真的能在臉上一整夜不洗掉嗎？

其實蘆薈膠質地非常清爽，是可以直接在臉上不用清洗的，但如果太過於黏稠的質地，建議還是把它清洗掉吧。最主要是較為黏稠的蘆薈膠，在臉上吸收完成的時間比較漫長，可能在這段時間內，就沾染些許空氣中的灰塵，阻塞毛孔。

正確使用蘆薈膠，建議用一般敷臉的時間來使用會比較恰當，大約敷10～15分鐘即可洗掉。

蘆薈膠是從蘆薈葉中萃取出來的東西，純度也比較高，直接從植物中萃取出來的東西，畢竟不了解對於皮膚的適應程度，建議還是透過敏感測試後再使用。

晚上是可以使用蘆薈膠不用洗掉的，但必須要完成所有的保養程序後，再使用蘆薈膠，不然蘆薈膠先用在底層會影響到保養品的吸收效果。

許多人習慣天天敷面膜，其實蘆薈膠也能當作晚安面膜來使用，要注意的是，只要擦上薄薄的一層，有足夠補水力即可，若是擦太厚，反而會讓皮膚的表皮無法呼吸，導致冒痘的問題。

蘆薈膠含有天然的美白元素，可以滲透肌膚、鎖住水分、鎮靜修護、能讓肌膚時常保持Q彈，只要適量使用，相信蘆薈膠是個CP值爆表的保養聖品。

蘆薈膠用得適量，它就是保養聖品。圖／摘自網路
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蘆薈是最容易取的的保養品，經濟又實惠。圖／摘自 pexels
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少量的蘆薈膠，還能當成晚安面膜來使用。圖／摘自pakutaso
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