藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部設立「藝術銀行」，向藝術家收購作品再租給其他場所，不過藝術策展人胡朝聖表示，日前藝術銀行的議價很多都是用五折作為底價收購，質疑這議價制度是在進行對藝術家生存的壓迫以及與民爭利嗎？

胡朝聖在臉書上發文表示，之前他聽藝術家們說藝術銀行就是一個殺人不見血的官方租賃公司，前幾天的作品議價很多都是用五折作為底價收購，議價時要求藝術家自己將作品送至國美館現場，所以藝術家不但要自己出運費，還要出交通費，然後又用五折來議價。

他說，扣除相關成本，意思就是說基本上作品就是低於五折成交，最後成就藝術銀行再以藝術品租給民間或其他可能政府單位，然後再換取自己的利潤。

胡朝聖說，在商言商，營利單位降低成本，以獲得公司最大利潤，這本是市場上的金科玉律，只是這個藝術銀行是官方單位，用政府優勢的資源破壞藝術租賃市場又破壞藝術品市場行情，一來靠低價成本獲得價值交換，二來去壓迫藝術家的市場行情以及根本性地否定畫廊和經紀人等中介單位的價值，更慘的是最後這些成交紀錄可能都會成為未來公家美術館收藏作品價格的參考依據，因為官方美術館們都會參考彼此收藏作品的價格。

他說，所以藝術銀行的成立從頭到尾就是來破壞藝術家行情、破壞整個市場結構的奇怪機構！

胡朝聖表示，當然有些人可以很輕易或是酸言酸語要求藝術家抵制，就像是很多人嘲笑藝術評論者用文字專業進行評論的同時，卻也是最被剝削的一群人，自己也無能為力抵抗。但真實的情況就是很多年輕藝術家因為生活上的困境以及為了接下來的創作資金，就只能摸摸鼻子任人宰割，而進行這樣壓迫的單位就是文化部的藝術銀行，不可思議！

他說，過去20年因藝術圈對於官方美術館收藏作品的低價策略曾大肆批評，而美術館也從善如流，基本上已沒有這樣的陋習存在，但如今藝術銀行則帶頭將此惡習死灰復燃，若真的情況屬實，他認為藝術銀行應該出來說明，以及說明誰做的決定，是主事者或者是評審呢？而文化部更應該出來了解發生了什麼事吧！

文化部對此發新聞稿表表示，對藝術銀行購入作品之價格及議價問題，已責成國美館盡速釐清爭議，並針對藝術銀行制度及購藏機制進行檢討，召開諮詢會聆聽各界對於藝術銀行購入作品機制的意見，即時修正。

文化部說，藝術銀行成立目的在於鼓勵創作，扶植台灣當代藝術家，透過藝術品的租賃流通與推廣機制，讓藝術進入公共空間、營造多樣的藝術欣賞環境，提升國民美學。近年來不論是在公共空間或是駐外館舍，都可以看到看到透過藝術銀行制度推廣展出的台灣藝術家作品，但藝術銀行啟動至今已有相當時日，確實需要重新盤整相關程序並檢討作法，方能相符於當今藝文發展生態。

文化部指出，各界關心的藝術銀行購入機制，與文化部正在推動鬆綁政府採購的藝文採購制度密切相關。文化基本法已在今年6月公布施行，其中針對政府機關、公立學校及公營事業辦理文化藝術採購，已授權文化部訂定相關辦法，確保採購之履約條件及契約價金給予合理待遇，文化部正邀集專家學者研商訂定，預計年底前完成配套辦法。