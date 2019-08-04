小米A3 8/6開賣 原生Android＋三鏡頭只要6,999元

2019-08-04 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



小米再度挑戰性價比定義！宣布推出搭載原生Andorid系統的小米A系列新成員「小米A3」，具備媲美旗艦規格的3200萬超高畫質自拍相機與後置4800萬超廣角AI三鏡頭、大容量電池並支援螢幕指紋解鎖；預載的是Andorid One作業系統的Android Pie版本，且將可首批升級最新Android Q。8月6日早上10點起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦館開賣。

小米A3除了採用小米台灣歷年來最高規格的3200萬像素AI自拍鏡頭，更導入全景自拍並支援手勢自拍功能。後置相機則搭載4800萬+800萬+200萬AI三鏡頭，主鏡頭採用SONY 4800萬像素1/2吋感光元件，可於日間拍出超高解析度照片；而800萬像素的超廣角鏡頭，拍攝118度超廣角影像；200萬像素的景深鏡頭，支援AI人像模式，讓景深特效更加自然。此外，小米A3支援AI場景辨識，可辨識超過27種場景自動調整。

外型上，小米A3背蓋為動態全息光影設計，其中「勝於藍」色隨著角度不同還會出現非常特別的弧線光澤反射，非常搶眼。而6.088 吋AMOLED水滴全面屏設計，雖然螢幕解析度僅有1560 x 720 HD+規格，稍微差強人意，但以價格來說，整體規格還是非常有吸引力。