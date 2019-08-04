50樓Cafe推最殺Buffet 巨無霸戰斧澳洲牛排、黃鰭鮪魚整尾隨你吃到飽
看準暑假商機，50樓Cafe從8月6日起推出海陸高峰會，主打整尾現流的黃鰭鮪魚和巨無霸等級的澳洲戰斧牛排，或是美國燒烤牛排，其中，黃鰭鮪魚每隻30公斤、每公斤超過400元，提供饕客無限享用，每人可以千元有找價格享用，若使用遠銀卡消費，還可享有8折優惠。
50樓Cafe從8月6日到9月8日間，推出海陸高峰會，號稱是暑假最殺活動，主打整尾現流的黃鰭鮪魚和巨無霸等級的澳洲戰斧牛排。其中，現撈黃鰭鮪魚每隻高達30公斤、每公斤超過400元，高檔美味用現切秀方式呈現刺身和腹肉，再製成其他佳肴，如鮪魚肚散壽司、蘆筍極黑豬佐鮪魚醬、鮪魚蟹肉麵沙拉、鮪魚蕃茄酸豆沙拉、夏威夷生醃鮪魚、醬漬鮪魚山藥泥涼麵等。
巨無霸等級的澳洲戰斧牛排則是選用榖飼後再肥育，骨肉相連未經分切，並且混合了海鹽、胡椒的多種香料，醃漬12小時，再將抹醬刮下鋪在烤盤底，把重新塗了芥末醬的超大塊戰斧牛排擺上，再淋上橄欖油，入烤箱到6分熟，讓饕客可以吃到瘦中帶油，鮮美多汁的風味。不過，澳洲戰斧牛排僅平日晚餐及假日全天提供，其他平日午餐時段提供美國燒烤牛肉。
50樓Cafe表示，平日用餐每人799元、晚餐899元，假日用餐午餐每人899元、晚餐999元，活動期間使用遠銀卡消費，天天可享有最低8折優惠。
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