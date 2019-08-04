影／行草一姊周章佞 10月舞秋水別觀眾

2019-08-04 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



雲門舞集藝術總監林懷民表示，雲門不少舞作將隨舞者離去消失，其中最具代表性的就是《行草》三部曲。一直擔綱《行草》「永」字經典獨舞的雲門排練指導周章佞，7月底在戶外公演舞出最後一次「永」字，10月將與其他將離團的資深舞者共舞林懷民退休前最後發表舞作《秋水》，告別觀眾。

《秋水》三年前在雲門募款餐會初演，林懷民說，他當時是在秋日京都看到一條非常清澈的溪水，就拍了照，之後覺得「時候到了」編成舞。他說，或許有人會說老林退休前帶著五位退休舞者跳這舞，「真是會搞」，是否表示「夕陽無限好，只是近黃昏」、不想走，但他用資深舞者只因排練時間短、溝通快，當年也全沒想到會以這舞告別，「這是命中註定」。

周章佞入團26年，雲門人都稱「佞姊」。她笑說，其實她入團時，也曾有漫長摸索期，很不解雲門訓練「為何要讓跳舞的人坐著不動」，後來才慢慢體會。

「在這過程，我發現身體的空間原來可以這麼大，好像有個很大的宇宙可以一直探索。」周章佞說，雲門早期比較偏向芭蕾、葛蘭姆技巧、京劇武功身段等，能勝任者，大概就可跳雲門的舞。她入團時，正逢加入靜坐訓練，此後又加入太極導引、武術、書法等，讓雲門的舞變得更不簡單，也因為這些改變，讓她的舞蹈生命延續得更久。