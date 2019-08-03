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全球首間DIOR Maison家飾店 巴黎蒙田大道開幕

2019-08-03 20:13聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

全球首間DIOR Maison家飾系列的專賣店，日前在法國巴黎蒙田大道正式開幕，籐格紋、鈴蘭等杯盤器皿引人走進Dior先生的經典花園；此外，DIOR香榭麗舍精品店也在裝修後重新開幕，以3層樓的奢華空間陳列品牌最新系列。

1947年Dior先生在發表首季高級訂製服系列時，也推出首飾、手套、絲襪、香水等「小玩意（Colifichets）」，此精神展現在日前開幕的全球首家DIOR Maison家飾專賣店中，包括品牌經典符碼籐格紋系列，Dior先生的幸運符或熱愛的花卉銀杏葉、鈴蘭等也重現在精緻的杯盤擺飾，常用於服裝材質的法式印花棉布（Toile de Jouy），更以現代卻不失典雅的藍色動物圖騰重新演繹，點綴專賣店內的家具。

此外，在香榭麗舍精品店也於裝修後重新開幕，3層樓的空間匯聚了品牌的最新作品，外牆重現昔日蒙田大道30號的外觀，寬敞大廳展示Maria Grazia Chiuri打造的2019秋冬系列，牆面沿用Dior先生當初妝點蒙田宅邸的樸質白色，也延續他對藝術的熱愛，店內陳列了英國建築師Philippe Malouin或是Dimore Studio雙人設計組等名家創作；如同緞帶纏繞的迴旋梯，則呼應Dior先生鍾愛的曲線美。而店內亦設有客製化專區，可於現場訂製刺繡、絲網印刷以及數位燙印等細節，用以呈現品牌的工藝與創作精神。

DIOR Maison家飾系列專賣店陳列籐格紋系列餐瓷。圖／DIOR提供
DIOR Maison家飾系列專賣店陳列籐格紋系列餐瓷。圖／DIOR提供
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Dior先生的幸運符或熱愛的花卉銀杏葉、鈴蘭等，也是餐瓷系列的創作靈感。圖／DI...
Dior先生的幸運符或熱愛的花卉銀杏葉、鈴蘭等，也是餐瓷系列的創作靈感。圖／DIOR提供
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香榭麗舍精品店內展示2019秋冬系列。圖／DIOR提供
香榭麗舍精品店內展示2019秋冬系列。圖／DIOR提供
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全球首間DIOR Maison家飾系列專賣店日前開幕。圖／DIOR提供
全球首間DIOR Maison家飾系列專賣店日前開幕。圖／DIOR提供
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香榭麗舍精品店率先上市Saddle Oblique刺繡丹寧帆布馬鞍包（寬背帶另售），售價12萬元。圖／DIOR提供
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全球首間DIOR Maison家飾系列專賣店日前開幕。圖／DIOR提供
全球首間DIOR Maison家飾系列專賣店日前開幕。圖／DIOR提供
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香榭麗舍精品店客製化TravelDior Oblique藍色科技布料小型旅行箱，...
香榭麗舍精品店客製化TravelDior Oblique藍色科技布料小型旅行箱，售價12萬元。圖／DIOR提供
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迴旋梯延展如緞帶繚繞在香榭麗舍精品店內，歌頌Dior先生鍾愛的曲線美感。圖／DI...
迴旋梯延展如緞帶繚繞在香榭麗舍精品店內，歌頌Dior先生鍾愛的曲線美感。圖／DIOR提供
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香榭麗舍精品店率先上市Book綠黑格紋刺繡帆布托特包，售價97,000元。圖／D...
香榭麗舍精品店率先上市Book綠黑格紋刺繡帆布托特包，售價97,000元。圖／DIOR提供
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全球首間DIOR Maison家飾系列的專賣店，日前在法國巴黎蒙田大道正式開幕。...
全球首間DIOR Maison家飾系列的專賣店，日前在法國巴黎蒙田大道正式開幕。圖／DIOR提供
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香榭麗舍精品店外牆體現DIOR對工藝的追求。圖／DIOR提供
香榭麗舍精品店外牆體現DIOR對工藝的追求。圖／DIOR提供
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Dior巴黎
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