全球首間DIOR Maison家飾店 巴黎蒙田大道開幕

2019-08-03 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



全球首間DIOR Maison家飾系列的專賣店，日前在法國巴黎蒙田大道正式開幕，籐格紋、鈴蘭等杯盤器皿引人走進Dior先生的經典花園；此外，DIOR香榭麗舍精品店也在裝修後重新開幕，以3層樓的奢華空間陳列品牌最新系列。

1947年Dior先生在發表首季高級訂製服系列時，也推出首飾、手套、絲襪、香水等「小玩意（Colifichets）」，此精神展現在日前開幕的全球首家DIOR Maison家飾專賣店中，包括品牌經典符碼籐格紋系列，Dior先生的幸運符或熱愛的花卉銀杏葉、鈴蘭等也重現在精緻的杯盤擺飾，常用於服裝材質的法式印花棉布（Toile de Jouy），更以現代卻不失典雅的藍色動物圖騰重新演繹，點綴專賣店內的家具。