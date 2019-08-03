全球首間DIOR Maison家飾店 巴黎蒙田大道開幕
全球首間DIOR Maison家飾系列的專賣店，日前在法國巴黎蒙田大道正式開幕，籐格紋、鈴蘭等杯盤器皿引人走進Dior先生的經典花園；此外，DIOR香榭麗舍精品店也在裝修後重新開幕，以3層樓的奢華空間陳列品牌最新系列。
1947年Dior先生在發表首季高級訂製服系列時，也推出首飾、手套、絲襪、香水等「小玩意（Colifichets）」，此精神展現在日前開幕的全球首家DIOR Maison家飾專賣店中，包括品牌經典符碼籐格紋系列，Dior先生的幸運符或熱愛的花卉銀杏葉、鈴蘭等也重現在精緻的杯盤擺飾，常用於服裝材質的法式印花棉布（Toile de Jouy），更以現代卻不失典雅的藍色動物圖騰重新演繹，點綴專賣店內的家具。
此外，在香榭麗舍精品店也於裝修後重新開幕，3層樓的空間匯聚了品牌的最新作品，外牆重現昔日蒙田大道30號的外觀，寬敞大廳展示Maria Grazia Chiuri打造的2019秋冬系列，牆面沿用Dior先生當初妝點蒙田宅邸的樸質白色，也延續他對藝術的熱愛，店內陳列了英國建築師Philippe Malouin或是Dimore Studio雙人設計組等名家創作；如同緞帶纏繞的迴旋梯，則呼應Dior先生鍾愛的曲線美。而店內亦設有客製化專區，可於現場訂製刺繡、絲網印刷以及數位燙印等細節，用以呈現品牌的工藝與創作精神。
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