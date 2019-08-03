揪團買起來！「2019上半年度團購美食熱銷榜」冠軍泡芙一周狂賣1.4萬顆

2019-08-03 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2019上半年度團購美食熱銷排行榜出爐！根據社群團購網ihergo愛合購統計，獲得冠軍的豆穌朋泡芙最高一周賣出1,811盒，相當於超過1.4萬顆泡芙；第2名是常勝軍大成黃金脆皮雞腿排，最高一周賣出近1.5萬片，由於太過熱銷還經常缺貨；第3名則是首次進榜的高雄熱樂煎三明治。

愛合購根據今年1～6月的銷售金額整理出上半年度團購美食熱銷排行榜，前十名新舊面孔夾雜，冠軍由17年老店的豆穌朋泡芙奪下，招牌的單餡泡芙口味包括原味、巧克力、咖啡、芝麻等，其中又以前兩種口味最熱賣，以團購最大組數方案來計算，每盒只要110元、相當於一顆不到14元。

第2名的大成黃金脆皮雞腿排是近年團購常勝軍，雞腿去骨並裹粉醃漬，完全不用調味油煎就能食用，團購價一片只要39元，今年常賣到缺貨，曾一度下單得等一個月。

來自高雄的打卡名店熱樂煎三明治是首次登上熱銷榜，因為爆漿乳酪而在網路上竄紅多年。熱樂煎三明治做法及口感類似古巴三明治，在吐司外層塗了奶油，夾餡的食材都是熟的，只需用平底鍋或烤箱加熱即可，團購方案共有6種口味可選，每份最低價約為60元。

第4、5名都是在線下高人氣的美食，買氣延燒到線上團購。第5名是美式賣場超夯的紅龍雞塊，網友實吃評價都說「口感不輸給麥當當」，一大袋內有兩小包、每小包重達500公克，最大組數方案平均每包約88元；第5名的享點子牛肉湯，製造商為連鎖KTV牛肉麵的供應廠，口味有紅燒、番茄兩種，每一包為500g，最大組數方案每包135元，因KTV牛肉麵的口碑，讓買氣有後勢看漲的趨勢。

第6名的老媽拌麵也是話題商品，近期更與泰國藍象餐廳合作聯名，在團購市場最受歡迎的口味是老成都担担麵；第7名是花蓮的胖叔叔檸檬吐司，每日限量只賣300條；第8名是卜蜂醃漬去骨雞腿排，第9名是網路名店法藍四季的起酥三明治，第10名是勝崎生鮮的美國藍絲帶霜降牛排。