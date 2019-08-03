親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
秋冬旅遊推補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

NBA／含勇士與海外 美媒列林書豪5大潛在選項

太可愛！台隆手創館獨家「萌系小動物掛勾」、「貓咪對吻杯」超想帶回家

2019-08-03 17:49聯合報 記者陳立儀╱即時報導

可愛的貓咪、狗狗和森林系的小動物們，總是能讓人不禁嘴角上揚，台隆手創館推出多款萌系小動物造型掛勾、對杯，布置居家或辦公桌更療癒，七夕情人節挑選一對符合戀人特質的萌寵小物，不論是高冷的貓系、熱情的犬系、獨立迷人的企鵝系、無害的兔子系、親切的小鳥系情侶都有貼切的選擇，隨處放閃更有愛。

台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，共有虎斑貓、三毛貓、企鵝、樹懶、柴犬、白熊、貓熊、兔子等多種款式，可重覆撕貼在浴室鏡子、磁磚、玻璃等光滑處，最可愛的是手腳都能彎曲當掛勾，水份不易沾附停留，可以把洗漱用品都掛起來，更清爽衛生，每款售價380元。

磁力動物尾巴造型掛勾有虎斑貓、吉娃娃、三毛貓、柴犬、太陽鳥、綠鸚哥等款式，把尾巴彎起來就是磁鐵兼掛勾，兼具吸附便條紙或掛鑰匙、小文具、橡皮筋的功能，每款售價380元。甜蜜無限的對杯則有貓咪對吻杯、兔兔對吻杯、小鳥對杯等，立體造型超吸睛，售價600～740元。

即日起至9月11日台隆電子會員當日累積消費滿500元，即有機會抽中價值1,180元的Amino Mason胺基酸植萃修護組

；購買髮類商品滿488元送艾瑪斯90ml旅行罐一瓶，購買任一男性用品送倫士度去味沐浴露30ml一瓶，贈品數量有限送完為止。

台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的兔兔對吻杯，售價740元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的兔兔對吻杯，售價740元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的磁力動物尾巴造型掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，每款售價380元。圖／台隆手創館提供
分享
台隆手創館獨家推出的貓咪對吻杯，售價740元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家推出的貓咪對吻杯，售價740元。圖／台隆手創館提供
分享

貓咪柴犬沐浴
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

豬五花降價50元！「八色烤肉2.0」還吃得到極黑牛、伊比利豬

2019-08-03 16:40

中和、板橋人吃起來！粉紅系「泡泡先生」快閃店、兩大日系美食獨家快閃新北

2019-08-03 17:08

揪團買起來！「2019上半年度團購美食熱銷榜」冠軍泡芙一周狂賣1.4萬顆

2019-08-03 18:36

打造捲翹睫毛不能偷懶！KISSME花漾美姬「美睫神隊友」3款新品報到

2019-08-03 16:23

星星襯月亮 月相表將超美夜空戴上手

2019-08-03 16:21

科教館半導體展翻新 10至16歲小小導覽員為您解說

2019-08-03 15:17

檸檬黃✕清新綠✕沁心白 夏日色彩降溫術

2019-08-03 13:43

蔬福成家 時尚素婚宴

2019-08-03 13:30

新加坡肉骨茶 新竹吃得到

2019-08-03 13:28

新竹牛肉美食季 四人同行送牛膝

2019-08-03 13:24

義大利品牌秋冬全新運動鞋 想穿穿看重量360克的鞋子到底是有多輕

2019-08-03 11:32

張書豪綠了！ 超高CP值伯爵限量表搶先上手

2019-08-03 08:44

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父的秘密

2019-08-03 07:53

中元來逛大賣場 買「平安」享回饋 抽千元改運金

2019-08-02 23:44

T+T夏季新菜單 三杯雞、四神湯... 小吃變精緻法菜

2019-08-02 23:39

華為新影像攝影展大直ATT開跑 看展還有機會抽P30 Pro

2019-08-02 22:59

邰智源也當過一日店員！拉麵名店「麵屋輝」8月25日熄燈

2019-08-02 20:18

父親節反其道而行 Daniel Wong推限時、限量「女紳」訂製西服

2019-08-02 19:50

紅白塑膠袋小改款將近7萬塊 小賈斯汀太太、凱莉珍娜都愛拎它上街

2019-08-02 19:10

爸爸專屬！身份證有「2個8」　一家4口玩六福村「只要888元」

2019-08-02 18:54

洗腎患者飯前拍張照 三總APP在家也有醫師把關三餐

2019-08-02 18:46

「理想的文具展」人潮爆棚結帳沒斷過

2019-08-02 18:30

MUJI無印良品「父親節提案限時優惠」這幾款快買一波！

2019-08-02 18:10

台北地下街夏日浴衣祭明登場 穿浴衣同樂好禮相送

2019-08-02 17:36

這樣吃清爽又省錢！OKmart「涼上加涼消暑套餐」現省26元

2019-08-02 17:22

台北最新IG打卡點！「立頓玩茶舖」為期一個月快閃華山

2019-08-02 16:28

鰻魚滿到流出碗面 日本「鰻重總本家」鰻魚飯 8月17日登台

2019-08-02 16:23

Bell & Ross重新演繹經典Military M1 沙色面超有「軍味」

2019-08-02 16:15

打卡沾好運！梵克雅寶超可愛「幸運花園」台北101開展

2019-08-02 15:34

聖彼得堡芭蕾《舞姬》台灣首演！頂尖首席夢幻共演，首演口碑爆好評！

2019-08-02 14:05

Booking.com台灣觀星聖地 台東成功及太麻里獲選

2019-08-02 13:54

泡泡先生快閃店登場！ 必吃造型人形燒 消費再送粉色愛心馬卡龍

2019-08-01 23:07

父親節大家都送什麼？ 服飾、聚餐最受歡迎

2019-08-01 23:02

離老街才10分鐘！三峽首間「藏壽司」9月開幕 想吃不用跑桃園

2019-08-01 21:45

七夕必買！盤點不卡粉新上市氣墊粉餅 YSL、嬌蘭、雪花秀超好買～

2019-08-01 20:52

輕奢maje前進皇室！成為西班牙王后的美麗裙裝 與sandro聯合發表秋冬新品

2019-08-01 20:28

混血陽光女神談新女力 雷艾美：女生要做自己人生的主角

2019-08-01 19:46

熊熊三兄弟出沒南西商圈 「熊熊遇見你」快閃店滿滿呆萌熊萌

2019-08-01 19:24

情人節愛愛要戴套！紅絲帶邀日AV男優倡安全性行為

2019-08-01 19:19
看更多

熱門文章

西濱苗栗段「區間測速」將完工 行車注意速率免受罰

2019-08-02 23:48

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父的秘密

2019-08-03 07:53

影／出生7天被丟路邊... 這爸爸抱來養 看她被認養淚崩

2019-08-03 15:17

驗屍千萬別講「這句」！警界7大怪談 鬼月禁忌不要碰...

2019-08-03 08:00

邰智源也當過一日店員！拉麵名店「麵屋輝」8月25日熄燈

2019-08-02 20:18

爸爸專屬！身份證有「2個8」　一家4口玩六福村「只要888元」

2019-08-02 18:54

又撞包！隋棠這褲子真的很有事 昆凌、郭雪芙佐田園風光笑超甜

2019-08-01 15:24

好巧！台中新增1麻疹病例 又是1歲女童越南探親

2019-08-02 21:34

我們與熊的距離 專家：即將面對有熊國

2019-08-03 12:41

輕颱范斯高下周撲向日韓 吳德榮：今至下周四大氣不穩

2019-08-03 07:59

清晨6：24花蓮近海規模4.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-03 06:40

每日星座運勢／獅子三思後行有收穫 單身者桃花飛

2019-08-03 00:00

秋冬國旅補助離島被遺漏？ 綠島、蘭嶼業者急跳腳

2019-08-02 19:18

板南線列車急停異常 近千名旅客龍山寺站換車

2019-08-02 21:19

電動自行車限速25公里、須戴安全帽 違規將罰

2019-08-03 00:29

洗腎患者飯前拍張照 三總APP在家也有醫師把關三餐

2019-08-02 18:46

花蓮豐濱規模4.5地震 最大震度4級

2019-08-02 22:02

旅遊業指台灣選舉前數月陸客遭限縮是「例行公事」

2019-08-03 11:49

努力工作也未必加薪...飯店行李員半年拚上監所管理員

2019-08-02 22:21

低頭族新副作用 當心年紀輕輕就成「眼袋族」

2019-08-02 20:42

AI狂潮來襲 陳瑞杰：未來懂AI醫師將取代一般醫師

2019-08-03 13:09

紅白塑膠袋小改款將近7萬塊 小賈斯汀太太、凱莉珍娜都愛拎它上街

2019-08-02 19:10

不一樣的父親節／教室、福利社搬進會場　爸爸變搗蛋鬼

2019-08-03 11:50

過敏吃益生菌沒改善 醫師：自己養好菌

2019-08-02 23:21

早期食道癌篩檢 已有「照妖鏡」

2019-08-03 00:16

秋冬遊補助請款 觀光局流程簡化拚效率

2019-08-03 00:38

西濱通霄-白沙屯北上路段 區間測速月底建置完成

2019-08-02 23:50

年過65歲4成有聽損 出現5大徵兆快就醫

2019-08-03 13:49

不一樣的父親節／地表最強老爸　家扶中心招募寄養爸爸

2019-08-03 10:32

夏天別輕忽 異位性皮膚炎患者流汗要擦乾

2019-08-03 12:48

公糧收購量創新高…補貼拉高穀價 米糧界憂3輸

2019-08-03 00:49

張書豪綠了！ 超高CP值伯爵限量表搶先上手

2019-08-03 08:44

【晨光幫幫忙】劉昭儀、洪申翰／孩子怎麼救北極熊？

2019-08-03 06:00

撒隆巴斯能抗痘？ 食藥署黏在臉上變皮膚炎

2019-08-02 19:54

義大利品牌秋冬全新運動鞋 想穿穿看重量360克的鞋子到底是有多輕

2019-08-03 11:32

不一樣的父親節／99歲模範父親張始鵬 子女以父為榮

2019-08-03 10:38

暖冬遊離島加碼 花東屏東旅宿業要求比照補助

2019-08-03 11:09

不一樣的父親節／父兼母職 洗腎父開小黃拉拔女兒

2019-08-03 11:12

我國137萬老人有失能性聽損 專家：聽力篩檢應納公費

2019-08-02 18:45

父親節反其道而行 Daniel Wong推限時、限量「女紳」訂製西服

2019-08-02 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top