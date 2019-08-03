太可愛！台隆手創館獨家「萌系小動物掛勾」、「貓咪對吻杯」超想帶回家

2019-08-03 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



可愛的貓咪、狗狗和森林系的小動物們，總是能讓人不禁嘴角上揚，台隆手創館推出多款萌系小動物造型掛勾、對杯，布置居家或辦公桌更療癒，七夕情人節挑選一對符合戀人特質的萌寵小物，不論是高冷的貓系、熱情的犬系、獨立迷人的企鵝系、無害的兔子系、親切的小鳥系情侶都有貼切的選擇，隨處放閃更有愛。

台隆手創館獨家推出的小動物造型黏貼式掛勾，共有虎斑貓、三毛貓、企鵝、樹懶、柴犬、白熊、貓熊、兔子等多種款式，可重覆撕貼在浴室鏡子、磁磚、玻璃等光滑處，最可愛的是手腳都能彎曲當掛勾，水份不易沾附停留，可以把洗漱用品都掛起來，更清爽衛生，每款售價380元。

磁力動物尾巴造型掛勾有虎斑貓、吉娃娃、三毛貓、柴犬、太陽鳥、綠鸚哥等款式，把尾巴彎起來就是磁鐵兼掛勾，兼具吸附便條紙或掛鑰匙、小文具、橡皮筋的功能，每款售價380元。甜蜜無限的對杯則有貓咪對吻杯、兔兔對吻杯、小鳥對杯等，立體造型超吸睛，售價600～740元。

即日起至9月11日台隆電子會員當日累積消費滿500元，即有機會抽中價值1,180元的Amino Mason胺基酸植萃修護組