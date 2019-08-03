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中和、板橋人吃起來！粉紅系「泡泡先生」快閃店、兩大日系美食獨家快閃新北

2019-08-03 17:08聯合報 記者江佩君╱即時報導

看準暑假人潮，Global Mall環球購物中心大推甜點吸客，8月持續推出多個新北獨家快閃新櫃，包含來自日本的「Trees bread高級吐司專賣店」快閃新北中和、全台唯一的「泡泡先生」主題店及「一〇八抹茶茶廊」板橋車站限定登場，8/4前一〇八抹茶茶廊的冰抹茶漂浮，還可享買一送一。

「日本Trees bread高級吐司」快閃新北中和 獨家限定核桃吐司

來自日本鳥取的「Trees bread高級吐司專賣店」，在台灣掀起了高級吐司風潮，8月更首度進駐新北，獨家快閃Global Mall新北中和，8月31日前都品嘗得到每天新鮮出爐的講究吐司。主打嚴選北海道原產小麥，以天然酵母，18小時低溫熟成發酵，無任何人工添加物，呈現小麥本身的香氣，單純美味的濕潤口感。

「Trees bread高級吐司專賣店」快閃中和，除帶來了人氣的招牌吐司、鹽味麵包、法式單片吐司，以及期間限定的抹茶白巧克力吐司，慶祝開幕，特別推出中和獨家限定口味「核桃吐司」，8月7日前只在新北中和品嘗得到。

全台獨家「泡泡先生」快閃板橋車站 胖胖人形燒超療癒

來自法國、外型可愛呆萌的粉紅系「泡泡先生」主題快閃店，8月也在Global Mall板橋車站登場，推出獨家「泡泡先生立體造型人形燒」及周邊商品。

超萌又可愛胖胖的獨家「超可愛泡泡先生立體造型人形燒」，綿密口感加上現做內餡，包含有奶油卡士達、香醇太妃糖、濃郁熔岩巧克力、日式白玉紅豆，共四種口味，4入139元。此外，還有泡泡先生周邊商品，從甜點、零食到玩偶絨毛商品，讓粉絲一次滿足。還有首次獨家推出「泡泡先生蜜桃薄荷錠」以及「泡泡先生牛奶布丁燒」。8/15前，現場櫃上不限金額消費，送限量粉色愛心馬卡龍一個。

「一〇八抹茶茶廊」板橋車站登場 推獨家麻吉大判燒、冰抹茶漂浮買一送一

來自日本的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，帶來了嚴選自京都宇治抹茶，新鮮現做的各式甜點，9月15日前快閃板橋車站，為新北唯一店，推出獨家首賣「麻吉大判燒」，內餡有紅豆、抹茶卡斯達兩種口味，9月15日前，兩個一組100元，單一口味推薦價54元；8/5至8/11、9/9至9/15大判燒買五送一。「冰抹茶漂浮」8/4前可享買一送一(限同尺寸)。

●Trees bread高級吐司專賣店快閃店

地點：Global Mall新北中和B2

期間：8/1～8/31

●泡泡先生主題快閃店

地點：Global Mall板橋車站B1

期間：8/1～9/30

●一〇八抹茶茶廊快閃店

地點：Global Mall板橋車站B1

期間：8/1～9/15

泡泡先生牛奶布丁燒，綿密蛋糕配上QQ布丁，搭配泡泡先生超萌表情，4入320元。圖...
泡泡先生牛奶布丁燒，綿密蛋糕配上QQ布丁，搭配泡泡先生超萌表情，4入320元。圖／Global Mall提供
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「一〇八抹茶茶廊」9/15前快閃板橋車站。圖／Global Mall提供
「一〇八抹茶茶廊」9/15前快閃板橋車站。圖／Global Mall提供
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「泡泡先生」主題快閃店，8月起Global Mall板橋車站登場。圖／Globa...
「泡泡先生」主題快閃店，8月起Global Mall板橋車站登場。圖／Global Mall提供
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Trees bread高級吐司專賣店的招牌吐司，半條120元。圖／Global ...
Trees bread高級吐司專賣店的招牌吐司，半條120元。圖／Global Mall提供
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Trees bread高級吐司專賣店，人氣款鹽味麵包單個40元。圖／Global...
Trees bread高級吐司專賣店，人氣款鹽味麵包單個40元。圖／Global Mall提供
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超可愛泡泡先生立體造型人形燒，4入139元。圖／Global Mall提供
超可愛泡泡先生立體造型人形燒，4入139元。圖／Global Mall提供
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「一〇八抹茶茶廊」在Global Mall板橋車站獨家首賣「麻吉大判燒」，有紅豆...
「一〇八抹茶茶廊」在Global Mall板橋車站獨家首賣「麻吉大判燒」，有紅豆、抹茶卡斯達兩種內餡，2入100元。圖／Global Mall提供
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Trees bread高級吐司專賣店，核桃吐司半條150元。圖／Global M...
Trees bread高級吐司專賣店，核桃吐司半條150元。圖／Global Mall提供
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一〇八抹茶茶廊冰抹茶漂浮8/4前可享買一送一(限同尺寸)。 圖／Global M...
一〇八抹茶茶廊冰抹茶漂浮8/4前可享買一送一(限同尺寸)。 圖／Global Mall提供
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快閃新北甜點
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