豬五花降價50元！「八色烤肉2.0」還吃得到極黑牛、伊比利豬

2019-08-03 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



韓國連鎖燒肉品牌「八色烤肉」，即日起針對菜色、餐具與用餐模式多方面升級，於台北東區推出改良的「2.0」版本，讓顧客除了經典的八色豬五花之外，還可以吃到極黑牛、伊比利豬等肉品，帶來不同的用餐體驗。

八色烤肉自2015年8月首次登台，目前在台灣共有3間分店。店內的招牌料理，就是共有大蒜、紅酒、松葉、香草等8種不同口味的豬五花，經過方型烤盤烤熟後，帶來各有特色的滋味。本次「八色烤肉2.0」，以原有的店面為基礎，加入了美國見島和牛、極黑牛、伊比利豬等肉種，帶來牛背肩、豬肋條、極黑紐約客等新選擇，甚至連熱門的「帶骨牛小排」也吃得到。

也因為肉品選擇更多，因此八色烤肉2.0也新增「圓形烤盤」，可依照肉品特性調整烤盤款式。另外原本的生菜盤，也調整成「生菜＋韓式小菜」的組合，帶來不同的風味。菜單上新增的拌飯、炒飯、湯品，也能滿足大食量的顧客需求。