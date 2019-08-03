打造捲翹睫毛不能偷懶！KISSME花漾美姬「美睫神隊友」3款新品報到

2019-08-03 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



睫毛是完美眼妝最重要的元素之一，尤其近年來流行偽素顏的自然好氣色，看似天然無害、實則暗藏心機的捲翹睫毛就是必備的秘密武器。KISSME花漾美姬推出「美睫神隊友」系列，包括全新的睫毛精華保養液、一刷捲翹睫毛底膏及暢銷的睫毛膏卸除液升級版，並邀請美妝達人游絲棋親授3步驟捲翹睫養成術，打造捲翹睫毛從保養、打底、上妝、卸除都不能偷懶。

東方人睫毛較細軟稀疏，容易在卸妝過程中因過度拉扯和清潔不徹底而損傷睫毛，打造美眸不能想著一步登天。KISSME花漾美姬本次推出的「美睫神隊友」包含睫毛保養、化妝打底與卸除，其中睫毛精華保養液的清爽質地與無油配方，使用30～60秒後就能接著刷睫毛膏；KISSME花漾美姬一刷捲翹睫毛底膏內含3種短於2mm纖維和1種5mm超長纖維，讓睫毛視覺效果增長，獨特藍色底膏質地可單獨使用或再疊擦睫毛膏；KISSME花漾美姬睫毛膏卸除液升級版擁有齒狀間距拉寬、加深的改良式刷頭，可一次沾取更多卸除液，無須搓揉就可卸除防水型睫毛膏。

游絲棋傳授的捲翹睫養成術的簡單3步驟如下：

●第一步：深度滋養，從根本養成翹濃長

每日早晚保養第一步可使用KISSME花漾美姬睫毛精華保養液，利用白色柔軟彈性刷頭深入睫毛間隙，均勻塗抹在每根睫毛與肌膚上。

●第二步：睫毛打底，逆天捲翹

如果睫毛容易下垂、軟塌，游絲棋建議在刷睫毛膏前先刷上KISSME花漾美姬一刷捲翹睫毛底膏，稍稍抬起眼皮、用刷頭凹面自睫毛根部以Z字型向上刷，刷出濃密感，再以刷頭凸面加強睫毛尾端、拉出纖長效果。

●第三步：原動作卸除，根根潔淨