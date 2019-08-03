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科教館半導體展翻新 10至16歲小小導覽員為您解說

2019-08-03 15:17聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

國立台灣科學教育館104年起設「半導體零極限」常設展，今年暑假加入「光電小小兵─小小導覽員」計畫，即日起可看到身穿白色實驗衣的10至16歲導覽員，為民眾解說。科教館說，今年也更新四大展區，結合AR等新科技，讓民眾在體驗中了解半導體。

科教館長陳雪玉說，科教館一共錄取30個10至16歲的中小學生，上個月辦培訓營，進行肢體表達、口語表達、表演藝術、博物館禮儀等課程。擔任小小兵的學生吳哲廷說，他最喜歡導覽的地方，是入口處的大事紀年表，因為可以認識各時期半導體的重要製品，跟大家分享半導體的歷史，一起看科技的革新，真的超有趣。

科教館說，為讓民眾更易了解半導體，今年針對展場內四大展區進行更新，包含「原子遊戲間」重新詮釋半導體製程的重要元素「矽」，先讓參觀者認識原子、質子、中子。再利用AR擴增實境方式，民眾需要全身跳躍，從中認識矽與其他元素所做的摻雜程序，以及變成P型或N型半導體的過程。

科教館說，今年也增設「晶圓製程展示區」，利用實物投影機，結合可互動的轉盤，讓參觀者能親眼看見製程四階段的晶圓。另外，進行整體軟體更新的「無限大未來」展區，呈現電子垃圾回收困難的實況，引導參觀者想像未來世界可以透過科技，將電子垃圾回收再製成未來的交通工具、建築，甚至是機器人，開發各種新想像。

科教館表示，台灣藉由半導體在世界站穩了腳步，更透過半導體塑造了經濟奇蹟，但半導體的知識對非從業人員或小朋友來說，仍很難懂。科教館因此辦半導體常設展，104年開展至今，每年約12萬人次進場。

科教館半導體展今年暑假加入「小小導覽員」計畫，培訓30個10至16歲的導覽員。圖...
科教館半導體展今年暑假加入「小小導覽員」計畫，培訓30個10至16歲的導覽員。圖／國立台灣科教館提供
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