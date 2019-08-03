這麼過七夕好浪漫 用繾綣花藝為戀人讀詩

2019-08-03 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「浪漫花束」肯定是表達愛意的最佳選擇，今年七夕情人節頂級花藝- honeyDANIELS Florist丹尼爾時尚花藝（HDF），特別以六首情詩為靈感，推出多款可以表達千言萬語的限量情人花束、禮盒花與七夕恆星花禮，用繾綣花藝，讓你為戀人讀詩。

2019年丹尼爾時尚花藝（HDF）的七夕情人節花藝設計，以歐系的自由奔放的風格，融合韓系的色彩創意，並以植物花草詮釋世界名家情詩，六首動人心弦的篇章，描摹戀人的情意萬千，傳遞愛的美麗意象。

第一首彭斯「一朵紅玫瑰」，呈現的是烈愛風雲的殷紅雋永。honey DANIELS藝術總監陳譓如以紅玫瑰，紅石竹，紅水仙百合，紅海芋、紅松蟲與雪柳葉交織出溫柔渴望。

第二首則是莎士比亞「十四行詩」，詮釋的是自然野性的白綠情調。陳譓如選擇以O’hara 玫瑰、白帝王、銀華葉、白追風與順風白桔梗，呈現愛情裡詩意的風景。

第三首是拜倫「她走在美的光彩中」，敘寫古典靜謐的亮橘戀人視角。杏粉田園玫瑰、杏色大康乃馨、白桔梗、雪柳葉，娓娓道出戀人心中雋永的記憶篇章。

第四首情詩則是羅賽蒂的「雖然我先愛妳」，鋪陳優雅和諧的粉白漸變印象。田園玫瑰，粉風信子、白水仙百合、白芨與粉桔梗，彷彿戀愛的溫度把戀人們的日常融化成一幅莫內的印象畫。

第五首則是惠特曼的「多看了你一眼」，陳譓如以白玫瑰、白色風信子、白順風草、白水仙百合、銀葉菊、康乃馨、紫松蟲，勾勒縱然時光飛逝，愛的形貌依舊，那份心意相通的純粹。