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日本核食評估出爐 健康風險低於十萬分之一

2019-08-03 10:40中央社 台北3日電

食藥署近日公布106年日本核食風險評估，顯示若開放日本食品進口，對全台民眾造成一生的健康風險低於10萬分之1，屬於「可接受風險」，但尊重公投結果，2年內維持不開放決定。

8年前日本東北311大地震，福島發生核災，食藥署立即公告禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口，並對日本食品實施輻射安全管制。

衛生福利部食品藥物管理署民國106年委託慈濟大學教授謝婉華進行「受核事故影響食品之人體健康風險評估」計畫的日本進口食品風險評估，近日公布評估結果。

該研究將日本厚生勞動省每月公布的食物監測資料，扣除野生肉類、野生香菇等不可能進口的食品，與105年國家攝食資料庫的食品品項進行配對，共評估50幾萬筆資料，以台灣民眾攝食量計算癌症機率與健康風險。

研究顯示，若日本食品在台流通販售，多數年齡層的台灣人，暴露量都小於百分之1毫西弗，而且106年的暴露顯著比前2年更低。

研究也指出，未來若開放日本食物，對全台多達97.5%以上民眾造成的額外輻射暴露遠小於1毫西弗，甚至低至千分之1到萬分之1毫西弗，低於世界平均背景輻射2.4毫西弗，以及巴西、伊朗等地至3到15毫西弗。

此外，若在千分之1到萬分之1毫西弗的輻射下暴露1年，所有納入評估的族群的健康風險都在1000萬分之1以下；若是進口日本所有縣的所有食品，並且忽略除汙、放射核種的自然衰變，在污染程度不改變的情況下，估計一生的健康風險也不會高過10萬分之1。

研究結論強調，由於核種的自然衰變等原因，106年上半年的日本食品造成的暴露已比前2年低，未來如果非全面開放，所造成的暴露應該比現在更低。

食藥署食品組副組長魏任廷今天上午受訪時表示，根據報告結果，進口日本食品的輻射暴露量屬於「可接受風險之內」，而106年的報告之所以遲至108年才公布，主要是報告出爐後還得送風險評估諮議會以及相關機關檢視、提供專業意見，再由研究進行單位進行補充和修正。

魏任廷說，相關程序完成後已接近去年底的公投，食藥署考量機點敏感、擔心影響行政中立，因此連同107年「日本食品取樣檢驗與調查研究」一同公開。

該研究針對300項食品樣本進行檢驗，顯示日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉縣等5縣生產製造的食品健康風險低，檢驗乾香菇、沙丁魚、果乾、米、牛奶、麵粉、茶葉、貝類、蔬菜、冰淇淋等食品，結果均符合規定。

魏任廷強調，即便前2年報告顯示日本食品造成的健康風險低，但因公投結果已經確定，民眾仍反對開放日本核災區食品，因此政府會尊重公投結果，2年內維持不開放的決定。

食藥署近日公布106年日本核食風險僅十萬分之一，但尊重公投結果，兩年內不開放日本...
食藥署近日公布106年日本核食風險僅十萬分之一，但尊重公投結果，兩年內不開放日本核食。 圖／聯合報系資料照片
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輻射公投食藥署核食
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