不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父的秘密

2019-08-03 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張念慈 ╱即時報導



下周就是父親節，對於失去父親的家庭常是格外感傷。聯合線上公司工讀生林端慧的父親過世前，要求當時唯一在旁的她放棄急救，曾因此遭家人不諒解；林端慧日前意外從19年前的檔案照片中，發現從不拍照的父親身影，當場淚崩「一直害怕自己做錯了，爸爸突然現身了，彷彿在鼓勵我，要我勇敢往前走。」

這張照片成為全家人破冰源頭，更揭露出父親生前不為人知的祕密。林端慧表示，父母都是天生的視障者，母親未受過教育，12歲就從中部到台北來從事按摩業維生，父親林信泉則在家人支持下完成高中學業，雖然最後仍因當時社會氛圍影響，從事按摩業，但學習這件事對父親來說，一直是最重要的事，更是對6個兒女最嚴苛的要求。

「現在回想起來，看不見的父親，到底是怎麼教我們6個兄弟姊妹認字、背詩、寫作文的？」林端慧說，有記憶開始，父親就會手把手的教6個孩子學運筆寫字、背誦古文詩詞、寫文章、看字典；也因為父親的啟蒙，林端慧和姐姐大學都就讀語文相關科系。

林端慧說，很多人都好奇，父母雙盲怎麼照顧6個小孩？但她從不覺得父母跟其他人不一樣，父母能做飯、打掃，行動GPS也能報路導航，「只是每次想要找他們拍照，他們總說看不到，拍照也沒用。」所以成長過程中，家裡幾乎沒有父母的照片。

5年前，父親因為腹膜炎加上心臟衰竭過世，當時剛好只有林端慧在病榻旁，父親要求不要急救。事後，部分家人很不諒解，林端慧更陷入自我懷疑「我這樣做到底對不對？」原本考上研究所的她，也因父親驟逝，不忍母親養家壓力大，選擇放棄再進修、開始工作；2年前到聯合線上公司任職，負責整理1960到2000年的新聞資料照片，協助比對事件和寫圖說。

前不久，她整理到身心障礙樂團演出照片，想起父親生前也喜歡在家演奏樂器，原本開玩笑想著「說不定有我爸耶」，結果真的發現亡父身影，「雖然已經是19年前的照片，我家也沒有其他照片可以比對，但是我還是一眼認出，這個人就是我爸爸。」所有關於父親的回憶觸動心弦，當成哭成淚人兒。

林端慧哽咽說，小時候只覺得父親為排遣無聊所以演奏喇叭，兄弟姊妹還會調皮在喇叭裡塞東西，躲在暗處看父親被惡作劇的反應，但一家人從來不知道原來父親曾經組團公演，「我真的覺得，身為爸爸的女兒，我好驕傲！」

她邊哭，邊為這張照片寫下圖說：「為響應聯合國國際身心障礙者日，在市府廣場前特別舉辦關懷身心障礙者嘉年華，包括飛躍2000、牽手相連等身心障礙者才藝表演，還有身心障礙者技能博覽會。」這張照片，更是追思亡父最好的憑藉。

「其實我再過不久就要離職，2年來整理了3千多張照片，竟然在這時看到父親現身，真的，有鼓勵到我。」林端慧對於父親的過世，終於能放下，一家人更因這張照片熱烈討論過往種種美好回憶，「更重要的是，我現在常常會拉著媽媽拍照，因為不想再留下遺憾了」。

「當我們知道事情緣由時，全部人都覺得真的冥冥中有注定。」林端慧的同事說，沒想到一張老照片，竟能夠改變一家人，讓人看見全盲夫妻如何養大六個孩子的感人故事，更對自己為歷史新聞照片入庫整理的工作更有使命感，「我們處理的，不只是一張照片，更是一段段回憶，還有再也回不去的珍貴時光」。