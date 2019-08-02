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華為新影像攝影展大直ATT開跑 看展還有機會抽P30 Pro

2019-08-02 22:59聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

從二千多張手機攝影作品的激烈競爭中，第二屆「華為新影像大賽」得獎者正式出爐，今年更擴大舉辦「華為新影像大賽攝影展」，自即日起至9/1止，於大直ATT 4 Recharge 3樓盛大展出，包括評審團首獎、各主題首獎、人氣獎及國內知名攝影大腕精彩作品，另外還有一面由今年所有參賽作品設計而成的蒙太奇主題牆，讓消費者透過華為鏡頭看見世界不同的美好與感動。

今年華為新影像大賽以「The Moment」為概念，共分為五大主題：一瞬之間、視你最美、光陰晨曦、絕世美攝、璀璨夜攝。評審團主席黃仁益表示：「本屆投稿作品中，有相當多精彩作品都蘊含珍貴動人的溫度，極具故事性，透過華為手機隨身攜帶的方便性與高科技性能，隨手捕捉生活周遭的美好事物，值得讓人細細品味。」

活動期間消費者只要參觀華為新影像大賽攝影展，並完成指定任務，即享有加碼好禮回饋三重送活動，可獲得HUAWEI Next Image明信片乙張、華為精美小贈品及價值千元限量商品優惠券，更有機會把HUAWEI P30 Pro帶回家。

此外，為歡慶父親節，即日起至8/15特別推出「爸爸Fun假趣 好禮二選一」活動，凡於活動期間至華為體驗店或專賣店購買指定華為手機（HUAWEI P30 Pro 512GB極光色或HUAWEI P30 Pro 256GB亮黑色），即加贈飛利浦智能護齦音波震動牙刷（建議售價4,790元）或飛利浦4D極淨電鬍刀（建議售價4,280元）乙個。

今年華為新影像大賽以「The Moment」為概念，共分為五大主題：一瞬之間、視...
今年華為新影像大賽以「The Moment」為概念，共分為五大主題：一瞬之間、視你最美、光陰晨曦、絕世美攝、璀璨夜攝。記者黃筱晴／攝影
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今年華為新影像大賽以「The Moment」為概念，共分為五大主題：一瞬之間、視...
今年華為新影像大賽以「The Moment」為概念，共分為五大主題：一瞬之間、視你最美、光陰晨曦、絕世美攝、璀璨夜攝。記者黃筱晴／攝影
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評審團大獎作品「陰與陽」與得獎者單澄茵。記者黃筱晴／攝影
評審團大獎作品「陰與陽」與得獎者單澄茵。記者黃筱晴／攝影
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華為新影像大賽攝影展自即日起至9/1止，於大直ATT 4 Recharge 3樓...
華為新影像大賽攝影展自即日起至9/1止，於大直ATT 4 Recharge 3樓盛大展出。圖／訊崴技術提供
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