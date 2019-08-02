親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
秋冬旅遊推補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣民眾黨2.0：柯文哲消費歷史的指標性案例

評／郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋

紅白塑膠袋小改款將近7萬塊 小賈斯汀太太、凱莉珍娜都愛拎它上街

2019-08-02 19:10聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

華裔設計師王大仁Alexander Wang烏黑長髮底下的腦袋裡，藏著一堆怪奇想法，總能實現成真，打造出時髦新品，讓女星、超模都難以抵擋，紅白塑膠提袋也加入王大仁點石成金的行列，一個改款就晉身6萬8千8的價碼。

堪稱是從中國城（China Town）走上紐約伸展台，在美國的華人文化中，印有THANK YOU字樣的塑膠袋是許多人對中國城商店的共通回憶，隨著環保提倡，漸漸消聲匿跡，轉而成為伸展台上的購物袋、包包，alexanderwang將它轉變為wangloc mini shopper，以鑲滿水鑽、印有像當時塑膠袋上THANK YOU字樣的水鑽小包，打造時髦單品。作為一名華裔移民，王大仁以此特別的視角，透過服裝、配件設計來呈現自己的觀點，也向華人文化致意，在2019的Collection 1首次推出，並延伸美國國旗色，和品牌代表黑色作為設計調性；2019 Collection 2提升奢華質感，袋身仍然貼滿水鑽，內裡使用柔軟拋光羊皮，包口則附有磁釦，方便收納。

包括小賈斯汀的太太Hailey Bieber、凱莉珍娜（Kylie Jenner），以及大陸女星唐嫣，都有THANK YOU購物袋的水鑽款式，拎在手上路人一秒變明星，馬上bling bling，最新的Collection 2 wangloc mini shopper水鑽小提袋，即起在台灣上市。

wangloc mini shopper wang字樣水鑽小提袋，售價68,80...
wangloc mini shopper wang字樣水鑽小提袋，售價68,800元。圖／alexanderwang提供
分享
Collection 2中的wangloc mini shopper炫目浮誇。圖...
Collection 2中的wangloc mini shopper炫目浮誇。圖／alexanderwang提供
分享
唐嫣也是wangloc mini shopper愛好者。圖／alexanderw...
唐嫣也是wangloc mini shopper愛好者。圖／alexanderwang提供
分享
wangloc mini shopper裝手機、零錢包或珍珠奶茶都很顯擺。圖／a...
wangloc mini shopper裝手機、零錢包或珍珠奶茶都很顯擺。圖／alexanderwang提供
分享
wangloc mini shopper wang字樣水鑽小提袋，售價68,80...
wangloc mini shopper wang字樣水鑽小提袋，售價68,800元。圖／alexanderwang提供
分享
小賈斯汀的太太Hailey Bieber手拎wangloc mini shopp...
小賈斯汀的太太Hailey Bieber手拎wangloc mini shopper水鑽小提袋。圖／取自IG
分享
wangloc mini shopper THANK YOU字樣水鑽小提袋，售價...
wangloc mini shopper THANK YOU字樣水鑽小提袋，售價68,800元。圖／alexanderwang提供
分享
往昔各式各樣的THANK YOU塑膠袋具有時代感。圖／取自pinterest
往昔各式各樣的THANK YOU塑膠袋具有時代感。圖／取自pinterest
分享
凱莉珍娜拎著閃亮亮的wangloc mini shopper。圖／alexand...
凱莉珍娜拎著閃亮亮的wangloc mini shopper。圖／alexanderwang提供
分享
Collection 1秀上的wangloc mini shopper。圖／al...
Collection 1秀上的wangloc mini shopper。圖／alexanderwang提供
分享

塑膠袋華裔
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

父親節反其道而行 Daniel Wong推限時、限量「女紳」訂製西服

2019-08-02 19:50

爸爸專屬！身份證有「2個8」　一家4口玩六福村「只要888元」

2019-08-02 18:54

洗腎患者飯前拍張照 三總APP在家也有醫師把關三餐

2019-08-02 18:46

「理想的文具展」人潮爆棚結帳沒斷過 必逛店舖與超強聯名的豪華陣容

2019-08-02 18:30

MUJI無印良品「父親節提案限時優惠」這幾款快買一波！送給另一半也不賴

2019-08-02 18:10

台北地下街夏日浴衣祭明登場 穿浴衣同樂好禮相送

2019-08-02 17:36

這樣吃清爽又省錢！OKmart「涼上加涼消暑套餐」現省26元

2019-08-02 17:22

台北最新IG打卡點！「立頓玩茶舖」為期一個月快閃華山

2019-08-02 16:28

鰻魚滿到流出碗面 日本「鰻重總本家」鰻魚飯 8月17日登台

2019-08-02 16:23

Bell & Ross重新演繹經典Military M1 沙色面超有「軍味」

2019-08-02 16:15

打卡沾好運！梵克雅寶超可愛「幸運花園」台北101開展

2019-08-02 15:34

聖彼得堡芭蕾《舞姬》台灣首演！頂尖首席夢幻共演，首演口碑爆好評！

2019-08-02 14:05

Booking.com台灣觀星聖地 台東成功及太麻里獲選

2019-08-02 13:54

泡泡先生快閃店登場！ 必吃造型人形燒 消費再送粉色愛心馬卡龍

2019-08-01 23:07

父親節大家都送什麼？ 服飾、聚餐最受歡迎

2019-08-01 23:02

離老街才10分鐘！三峽首間「藏壽司」9月開幕 想吃不用跑桃園

2019-08-01 21:45

七夕必買！盤點不卡粉新上市氣墊粉餅 YSL、嬌蘭、雪花秀超好買～

2019-08-01 20:52

輕奢maje前進皇室！成為西班牙王后的美麗裙裝 與sandro聯合發表秋冬新品

2019-08-01 20:28

混血陽光女神談新女力 雷艾美：女生要做自己人生的主角

2019-08-01 19:46

熊熊三兄弟出沒南西商圈 「熊熊遇見你」快閃店滿滿呆萌熊萌

2019-08-01 19:24

情人節愛愛要戴套！紅絲帶邀日AV男優倡安全性行為

2019-08-01 19:19

首航！華信航空增飛台北-台東 臨櫃報到可獲5折券

2019-08-01 19:15

補充滿滿元氣 桂冠「美味・健力湯」為一天加分

2019-08-01 18:41

台灣動畫出頭天 明年進軍網飛

2019-08-01 18:39

好愛日本！台灣旅客奪日本20縣市「住宿冠軍」總數世界第2

2019-08-01 18:36

iPad Air限時限量特價8888元！蝦皮購物「付清節」精選好禮27折起

2019-08-01 18:10

單身狗不要看！情人節想放閃 這幾雙潮鞋必入手

2019-08-01 18:09

全球首間TWG Tea快閃店 這6天吃冰淇淋、送馬卡龍

2019-08-01 18:05

絕對相機先食！台南安平超美玫瑰花冰淇淋到信義區快閃啦

2019-08-01 17:56

女神張鈞甯和維密天使同代言 IWC女表重現江湖

2019-08-01 17:24

李宇春浮誇大墨鏡逛圖書館 秀GUCCI蒙面表

2019-08-01 17:20

萌勢力發威！Kitty貓、辛普森兄妹變時尚單品

2019-08-01 16:56

誠品敦南老派七夕 經典愛情電影免費播3天

2019-08-01 16:43

亞都麗緻天香樓 5千萬改裝拚營收增2成

2019-08-01 16:33

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

寶格麗台灣首間形象概念店開幕 情歌天后梁靜茹力挺

2019-08-01 15:53

今夏最萌冰品！ COLD STONE「雲朵跳跳」涼一波

2019-08-01 15:41

小資族最愛！美國運通「台灣在地好店」 最高11%回饋

2019-08-01 15:34

又撞包！隋棠這褲子真的很有事 昆凌、郭雪芙佐田園風光笑超甜

2019-08-01 15:24
看更多

熱門文章

威力彩又摃了！連44期頭獎摃龜 下期頭獎上看16.5億

2019-08-01 22:00

第八號颱風范斯高生成 趨向日本南方海面

2019-08-02 10:03

連2個月24小時冷氣不關機最省？ 技師警告：小心賠更多

2019-08-02 12:09

熱低壓昨生成 彭啟明：一兩天內恐成颱

2019-08-02 07:57

30歲後才懂⋯「一個人」愈過愈好的5個跡象 先從學習獨處開始

2019-08-01 23:23

秋冬國旅擴大補助9月上路 被批本末倒置

2019-08-02 00:34

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

怎麼補助最划算？一次看懂「擴大秋冬旅遊獎勵」

2019-08-01 22:18

「免鑰匙啟動裝置」新車失竊率提高 車主粗心成主因

2019-08-02 16:25

全台15縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-08-02 12:46

半夜連撥10個0傳出女聲「我姓奠」 電信局一查太恐怖

2019-08-02 13:56

是你中獎嗎？威力彩頭獎號碼出爐 獎金上看15.2億元

2019-08-01 21:11

嘉明海運勝利輪擱淺 又有47件郵件貨物沉海

2019-08-02 11:54

櫃檯妹妹要求換成早班 主管聽完原因傻眼

2019-08-02 16:11

離老街才10分鐘！三峽首間「藏壽司」9月開幕 想吃不用跑桃園

2019-08-01 21:45

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

日月潭小、姑娘老？陸客「卡到英」意外拱出台灣小清新

2019-08-02 11:00

【女性心聲】綠月／我不孕的那些體會

2019-08-02 06:00

石二鍋10週年慶 唱「生日快樂歌」店家就幫你買單

2019-08-01 21:17

台中2高中學生疑食物中毒 共84人腹瀉

2019-08-02 18:24

每日星座運勢／天秤萬事俱備待行動 財神爺送錢來

2019-08-02 00:00

威力彩第108061期開獎

2019-08-01 21:03

當行政助理1個月嘆無聊沒成就感 網友批：過太爽

2019-08-02 16:45

觀察站／補助救觀光 還是撒錢救選情？

2019-08-02 00:35

5元厚「菜脯蛋」必點！「真心台菜」宜蘭味好濃　糕渣、鴨賞都上桌

2019-08-02 00:27

孩子得流感被拒進教室 母發飆推倒老師：我們有交學費

2019-08-02 15:40

觀光補助人人有獎挨批 觀光局長：深思熟慮

2019-08-02 09:31

影／崩山式坍方 台7線榮華橋段交通中斷

2019-08-02 11:57

70萬陸客突然消失 日月潭觀光業者：觀光斷崖

2019-08-02 11:16

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

鰻魚滿到流出碗面 日本「鰻重總本家」鰻魚飯 8月17日登台

2019-08-02 16:23

【我愛一個人煮-75】太陽臉／一碗純粹的鮮蝦餛飩麵

2019-08-02 06:00

台灣今年第2例茲卡病毒 中壢男緬甸工作返台發病

2019-08-02 15:42

【童言童語】Miss Tweety／教吃飯

2019-08-02 06:00

吳德榮：季風低壓內多颱發展中 需密切觀察

2019-08-02 07:32

旅宿業：旺季補助國旅 外行政策

2019-08-02 00:48

室內也會中暑！男子體溫飆破41度險喪命

2019-08-01 23:15

QA遊戲／農曆七月禁忌多 你對「鬼月知識」知多少？

2019-08-02 15:25

影／素還真桃機現蹤跡 中外旅客搶拍照

2019-08-02 16:55

高雄市大雷雨即時訊息！ 慎防劇烈降雨、冰雹

2019-08-02 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top