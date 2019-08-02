紅白塑膠袋小改款將近7萬塊 小賈斯汀太太、凱莉珍娜都愛拎它上街

2019-08-02 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



華裔設計師王大仁Alexander Wang烏黑長髮底下的腦袋裡，藏著一堆怪奇想法，總能實現成真，打造出時髦新品，讓女星、超模都難以抵擋，紅白塑膠提袋也加入王大仁點石成金的行列，一個改款就晉身6萬8千8的價碼。

堪稱是從中國城（China Town）走上紐約伸展台，在美國的華人文化中，印有THANK YOU字樣的塑膠袋是許多人對中國城商店的共通回憶，隨著環保提倡，漸漸消聲匿跡，轉而成為伸展台上的購物袋、包包，alexanderwang將它轉變為wangloc mini shopper，以鑲滿水鑽、印有像當時塑膠袋上THANK YOU字樣的水鑽小包，打造時髦單品。作為一名華裔移民，王大仁以此特別的視角，透過服裝、配件設計來呈現自己的觀點，也向華人文化致意，在2019的Collection 1首次推出，並延伸美國國旗色，和品牌代表黑色作為設計調性；2019 Collection 2提升奢華質感，袋身仍然貼滿水鑽，內裡使用柔軟拋光羊皮，包口則附有磁釦，方便收納。