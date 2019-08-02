洗腎患者飯前拍張照 三總APP在家也有醫師把關三餐

2019-08-02 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



吃飯前先幫美食拍張照，再上傳臉書、IG分享，是美食網紅的最愛，但事實上，同樣的動作，也可以幫助洗腎患者控制血磷，為將醫院的照護延伸到病人居家生活中，三軍總醫院近期開發一款血液透析居家照護APP，其中一項功能，就是讓洗腎患者上傳飲食照片，由專業醫護人員協助判斷，限制飲食中磷的攝取。

三總血液透析室跨領域整合，腎臟科醫護人員、資管專家、多媒體中心與物聯網合作，將醫院的照護延伸到病人居家生活中，建立透析臨床資源整合平台，創新研發智慧化居家照護APP，提升病人自我管理技能。

三軍總醫院腎臟科主任吳家兆特別提及，腎臟病友因腎臟功能不全，無法適當排除磷離子，導致血磷偏高，可以限制飲食中磷的攝取以及配合磷結合劑，來維持正常血磷值。但許多腎臟病患對於如何吃，才能有效限制飲食中磷的攝取，並不了解。

對此，團隊在APP中設計「居家紀錄」可上傳飲食，由專業醫護人員協助判斷，也可連續記錄心跳、血壓、體重、飲水量等數據；另外，在「留言管理」可線上提問並有專人回饋，促進醫病雙向互動、溝通零距離。

APP中「影音衛教」配合影音動畫生動地衛教， 可重複觀看，提升病人學習意願，三總更創新研發「影音衛教中的隨堂小測驗」，於觀看衛教影片後完成隨堂小測驗，讓醫護具體了解病人對衛教吸收認知程度， 提供個別性指導，做到衛教不離身。甚至還有「訊息推播功能」醫護人員採取主動關懷、溫馨提醒增加病人行為遵從性。

該APP共有十項功能特色，除上述有趣功能外，「數據統計」 也是以多元化圖表呈現檢驗值變化趨勢，「檢驗報告」會自動化上傳即時更新、 異常值警示提醒並智慧化連結衛教單張。「就醫行事曆」完整記錄就醫過程並有智慧化 提醒看診小幫手獨特創新設計，想知道三總腎臟科每位醫師專長，或掛號也能經由APP的「團隊介紹」、「就診資訊」完成。