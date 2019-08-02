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「理想的文具展」人潮爆棚結帳沒斷過

2019-08-02 18:30聯合報 記者江佩君╱即時報導

2019誠品書店「理想的文具展」今日展開，主展場誠品信義店首日人氣大爆棚，開展前現場已集結超過500人等待進場，開放後不僅需管制入場控制人數，光結帳人潮也需要排上40分鐘才能結到帳，且結帳人龍從中午開放入場後沒斷過，誠品書店預估，首日入場人數近萬人，超越2017年首度舉辦的「理想的文具展」。寧願排隊也要買，也讓人見識到台灣文具迷的熱情。

今年的「理想的文具展」與全球7大專業文具品牌合作，在誠品信義店6樓打造各具風格的實體店鋪，像是主打「大人夢想文具」的HIGHTIDE，旗下的New Retro復刻日本小學教室，復古的童趣感幾乎人人都大喊可愛。百年文具Tombow蜻蜓牌，原味呈現懷舊風格、昭和時期的雜貨店，也是現場人氣超高的店舖，推出的50周年橡皮擦組以及各式包袋，都是熱賣商品。

經典品牌PLUS將店鋪加入園遊會的元素，增添繽紛歡樂氣息；人氣文具品牌MIDORI規劃專區，販售「日本文具女子博」超限量文具；日本插畫團隊山鳩舍推出與誠品書店聯名商品專門店，插畫風格簡約可愛，受到年輕人喜愛。買文具也可上一杯咖啡，誠品與文青咖啡沛洛瑟咖啡店合作推出「墨水瓶冷萃咖啡」，如墨水瓶的咖啡杯也相當搶手，沛洛瑟咖啡店專業職人每周六、日也會現場手沖美味咖啡。3樓還有日本THINK OF THINGS台灣首間限定店。

「理想的文具展」首日熱賣品項皆為誠品獨家商品，像是山鳩舍與誠品書店聯名商品插畫購物袋，89元的價格相當好入手，許多人都是包色帶走；以及日本奈良文具設計品牌coto mono的超人氣大佛夾子與TRAVELER’S COMPANY與誠品書店的聯名筆記本。

展覽期間，於誠品信義店4樓、6樓、誠品台中園道店、高雄大遠百店及誠品網路書店，購買「理想的文具」參展商品，單筆消費滿1,000元就可隨機獲得經典文具小物扭蛋，數量有限，送完為止。

「理想的文具IN MY LIFE」展場資訊

日期：8/2～8/19

主展場：誠品信義店6樓展演廳

串連展場：誠品信義店4樓風格文具館、3樓 forum、2樓精品文具館

衛星展：誠品台中園道店（台中市西區公益路68號3樓）、誠品高雄大遠百店（高雄市苓雅區三多四路21號17樓）

MOLESKINE品牌限定店：誠品生活南西（台北市中山區南京西路14號4樓）

誠品與沛洛瑟咖啡店合作推出「墨水瓶冷萃咖啡」，150元。記者江佩君／攝影
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2019年為Tombow橡皮擦50周年，Tombow特別將歷年經典款橡皮擦重現，附贈限定MONO橡皮擦徽章，200元。記者江佩君／攝影
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日本奈良文具設計品牌coto mono的大佛夾子是熱賣人氣商品。圖／誠品提供
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百年文具Tombow蜻蜓牌原味呈現昭和時期的復古雜貨店。圖／誠品提供
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百年文具Tombow蜻蜓牌原味呈現昭和時期的復古雜貨店。記者江佩君／攝影
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山鳩舍與誠品書店聯名商品插畫購物袋，89元。記者江佩君／攝影
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2019誠品書店「理想的文具」人氣爆棚，需管制人數入場。記者江佩君／攝影
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2019誠品書店「理想的文具」8/2～8/19展出。圖／誠品提供
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山鳩舍與誠品書店推出多款獨家聯名商品。圖／誠品提供
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2019誠品書店「理想的文具」，讓人見識到台灣文具迷的熱情。記者江佩君／攝影
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日本奈良文具設計品牌coto mono，以日本著名觀光景點鎌倉大佛與Fueki聯名設計了可愛的大佛款「不易糊」。圖／誠品提供
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