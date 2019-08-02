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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

MUJI無印良品「父親節提案限時優惠」這幾款快買一波！送給另一半也不賴

2019-08-02 18:10聯合報 記者陳立儀╱即時報導

迎接父親節，MUJI無印良品準備多款贈禮推薦，以滿足每日需求的實用商品為主，包含衣著服飾與工作配件，即日起至8月15日還推出多樣商品優惠，買給先生或男友當做七夕情人節禮物也不錯。

對夏日在外工作的爸爸來說，最需要的就是每天都可換穿的乾淨內衣，尤其8月正值盛暑，MUJI無印良品推薦透氣良好、速乾效果佳的清爽舒適棉質內衣系列，採用有機棉製作、觸感舒適，即日起至8月15日購買清爽舒適棉質內衣系列2件可享6折優惠。

在外出服飾的挑選上，男新疆棉胚布染牛津布扣領襯衫、男新疆棉水洗平織布襯衫都是使用對環境溫和的有機棉製成，剪裁設計簡單、容易穿搭，工作場合適合單穿，假日可內搭男清爽舒適棉質圓領短袖T恤，將襯衫當做薄外套，流露輕鬆休閒的氣息，即日起至8月15日指定款男女有機棉基本襯衫原價790元、優惠價699元。

手機、筆電與工作用資料是爸爸在職場中不可缺少的必備品，MUJI無印良品推薦聚酯纖維附PC收納內袋商務公事包，表面以撥水加工處理，不僅可保護重要資料，再加上附有可收納筆電的防撞內袋及兼具手提、肩背背帶的設計，是一款實用的商務型公事包，原價1,790元、即日起至8月15日優惠價999元。

MUJI無印良品男新疆棉水洗平織布襯衫，原價790元，即日起至8月15日購買指定...
MUJI無印良品男新疆棉水洗平織布襯衫，原價790元，即日起至8月15日購買指定款男女有機棉基本襯衫可享優惠價699元。圖／MUJI無印良品提供
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MUJI無印良品聚酯纖維附PC收納內袋商務公事包，原價1,790元，即日起至8月...
MUJI無印良品聚酯纖維附PC收納內袋商務公事包，原價1,790元，即日起至8月15日優惠價999元。圖／MUJI無印良品提供
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MUJI無印良品男新疆棉胚布染牛津布扣領襯衫，原價790元，即日起至8月15日購...
MUJI無印良品男新疆棉胚布染牛津布扣領襯衫，原價790元，即日起至8月15日購買指定款男女有機棉基本襯衫可享優惠價699元。圖／MUJI無印良品提供
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MUJI無印良品聚酯纖維附PC收納內袋商務公事包，原價1,790元，即日起至8月...
MUJI無印良品聚酯纖維附PC收納內袋商務公事包，原價1,790元，即日起至8月15日優惠價999元。圖／MUJI無印良品提供
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MUJI無印良品男清爽舒適棉質坦克背心，原價350元，即日起至8月15日購買清爽...
MUJI無印良品男清爽舒適棉質坦克背心，原價350元，即日起至8月15日購買清爽舒適棉質內衣系列2件可享6折優惠。圖／MUJI無印良品提供
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MUJI無印良品男清爽舒適棉質圓領短袖T恤，原價350元，即日起至8月15日購買...
MUJI無印良品男清爽舒適棉質圓領短袖T恤，原價350元，即日起至8月15日購買清爽舒適棉質內衣系列2件可享6折優惠。圖／MUJI無印良品提供
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