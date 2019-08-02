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台北最新IG打卡點！「立頓玩茶舖」為期一個月快閃華山

2019-08-02 16:28聯合報 記者徐力剛╱即時報導

炎炎夏日，北台灣飆出36度高溫，這時來點沁涼飲品最消暑。飲料大廠看追商機，全新「立頓玩茶舖Lipton PARTEA」首次進駐台灣，落腳台北華山文創園區，8月3日至9月1日限期快閃，以多變茶飲帶來全新味覺饗宴。

「立頓玩茶舖」以經典黃、白、紅3色貫穿全場，搭配大片玻璃窗設計，化身最新網美打卡景點，走入室內，工作人員親切為顧客講解飲品，現場供應3款台灣限定調茶，其中人氣品項「黑糖波一下」以立頓減糖奶茶為基底，減少糖分加強紅茶風味，佐以現煮黑糖珍珠提味，甜而不膩口感混搭Q彈珍珠，頓時暑意全消；對於喜愛微酸口感的饕客，推出「柚想來一杯」現場沖泡立頓茗閒情活綠茶，搭配蜂蜜、葡萄柚妝點，酸甜口感有戀愛感。

「水果搖一夏」則以經典立頓黃牌紅茶製作，佐以時令鮮果調和，口感清爽無負擔。看好年輕人喜愛求新求變特性，更提供客製化「立頓PARTEA水果茶」，民眾可依個人喜好選擇茶底、水果、配料及糖漿，自由玩出2500種變化，創造專屬飲品。同步祭出「立頓珍珠奶茶霜淇淋」，限量5000支，初嚐濃郁奶香繚繞舌尖，綿密冰品在口中融化，搭配珍珠特有嚼勁，讓人停不下來。

立頓品牌經理黃銘進分享，「Lipton Fruits in Tea」活動今年邁入第4屆，最早於2016年日本表參道舉辦，獲得消費者熱烈迴響，此次首度在台打造「立頓玩茶舖」快閃店，以品牌經典茶款搭配現切水果，放入Lipton PARTEA隨身瓶，不僅好喝也能作為拍照小物，吸引網紅爭相搶拍。黃銘進說，隨著夏日到來，飲品市場大戰一觸即發，立頓茶飲銷售狀況穩定，伴隨立頓玩茶舖風潮，預計可帶動整體業績成長約2成。

好康再加碼，放假不想出門民眾，立頓攜手Uber Eats合作推出外送服務，新用戶只要輸入折扣碼「立頓在華山」，即享首2次訂餐各折100元優惠，為懶人一族謀福音。

「立頓珍珠奶茶霜淇淋」全台限量5000支。記者徐力剛/攝影
「立頓珍珠奶茶霜淇淋」全台限量5000支。記者徐力剛/攝影
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「立頓玩茶舖」化身最新網美打卡點，現場人氣十足。記者徐力剛/攝影
「立頓玩茶舖」化身最新網美打卡點，現場人氣十足。記者徐力剛/攝影
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「立頓珍珠奶茶霜淇淋」全台限量5000支。記者徐力剛/攝影
「立頓珍珠奶茶霜淇淋」全台限量5000支。記者徐力剛/攝影
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網紅最愛打卡點！「立頓玩茶舖」為期一個月快閃華山
網紅最愛打卡點！「立頓玩茶舖」為期一個月快閃華山
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珍珠奶茶快閃冰品
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