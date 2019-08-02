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打卡沾好運！梵克雅寶超可愛「幸運花園」台北101開展

2019-08-02 15:34聯合報 記者孫曼╱即時報導

「幸運」長什麼樣子？真是一個女神？或是有其他的形體樣貌？今年夏天，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於台北101購物中心4樓都會廣場舉辦全球首個「Alhambra幸運花園」展覽，呈現從1968年誕生的四葉幸運草圖騰珠寶Alhambra活潑可愛的豐富樣貌。8月3日起至8月31日止，展覽免費開放，平日還有兩場專人導覽。現場還有擴增實境體驗可以專屬APP拍攝被幸運環繞的照片與影片，會是今夏最可愛的打卡熱點。

源源不絕的幸運 飛進生活

幸運草花園的展覽空間以Burcu & Geoffrey這對法國和土耳其的導演拍檔為Alhambra特別創作的「Journey of luck」影片為靈感，將動畫中的翠綠的酢漿草、可愛俏皮的貓咪等帶到真實生活中。一走進展區中央一座四葉幸運草的噴泉，便象徵源源不絕的幸運滾滾而來。影片中如蝴蝶般翩翩飛舞的幸運蝴蝶，更飛進APP，透過現場掃QR Code就可自拍被飛舞的幸運圍繞的照片和影片。

品牌創辦人家族的傳人之一雅克雅寶（Jacques Arpels）深信幸運，常搜集幸運草送給員工。1968年，以四葉草為靈感的Alhambra 長項鍊誕生，由20枚立體紋路金質四葉幸運圖騰組成，幸運草圖案更滾上金色圓珠飾邊，立刻風靡當時時髦的巴黎女子。

原來在1960年代末至1970年代間，服裝打扮開始被認為是個人風格的展現。在這樣的趨勢下，日常配戴珠寶的風氣興起，梵克雅寶推出較高級珠寶系列平易近人、容易配戴的La Boutique系列，Alhambra正是在這樣的背景下誕生的作品，加上設計配稱當時流行的服裝，立刻大受歡迎。黃K金、孔雀石、青金石等不同材質的各種幸運草圖騰開始出現，手鍊和吊墜也陸續登場。

連王妃都著迷的幸運圖騰

Alhambra長項鍊甫推出就深受歡迎，當時法國的音樂才女Françoise Hardy就經常混搭長短不同的Alhambra項鍊。當紅女星Romy Schneider在法國電影 《Le Mouton Enragé》中配戴Alhambra長項鍊的造型更是留名青史。而Alhambra最出名的粉絲，絕對是摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly），她多次在私人和官方場合亮相時，身上都配戴著不同材質的Alhambra項鍊。

Alhambra系列多年來與時並進、推陳出新，至今演變出多款大小、材質、色彩、以及幸運圖騰等不同的設計，每件珠寶都經過至少15道工序手工製作。除了忠實呈現1968年首款珠寶雋永之美的Vintage Alhambra，還有簡約光滑的Pure Alhambra系列、結合實心與鏤空圖案的Byzantine Alhambra、點綴心形、蝴蝶、葉子和星星等幸運圖案的Lucky Alhambra系列、由不同大小幸運草圖案以不對稱手法組成的Magic Alhambra作品，還有最迷你小巧的Sweet Alhambra系列，讓不同風格與個性的女性都能幸福隨身。

藝術家跨界合作

「童趣」一直是梵克雅寶的珠寶一個很迷人、與眾不同的特色。不論是在創作主題上多次取材童話故事，或是在動物人物的造型詮釋，往往流露打動人心的可愛。而梵克雅寶為經典Alhambra珠寶與藝術家的跨界合作，更是將這個特質發揮得淋漓盡致。在展覽現場就可感受到，法國和土耳其的導演拍檔為 Alhambra 特別創作的「Journey of luck」動畫，由四葉圖騰造型蝴蝶沿途散播幸運的種子，概念簡單效果生動。而與另一位插畫藝術家Julie Joseph創作的動畫「Alhambra, the Crafting of Luck」則以奇幻迷人的風格講述珠寶的誕生。

Alhambra 幸運花園展覽

地點：台北101購物中心四樓 都會廣場

時間：2019年8月3日至8月31日（免費參觀）

周日至周四上午11:00至晚間9:30

周五及周六上午11:00至晚間10:00

導覽時段：周間下午2:00與6:30有專人導覽

模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
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2006年誕生的Lucky Alhambra子系列結合多種以大自然為靈感的色彩和...
2006年誕生的Lucky Alhambra子系列結合多種以大自然為靈感的色彩和不同造型的圖案。4枚墜飾Lucky Alhambra手鍊，15萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
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名模王思偉配戴Magic Alhambra白K金鑲鑽系列耳環83萬4,000元、指間戒55萬6,000元、16枚墜飾項鍊467萬元、Sweet Alhambra腕表87萬5,000元。記者陳立凱／攝影
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Alhambra作品須經多到手工工序製作。圖／梵克雅寶提供
Alhambra作品須經多到手工工序製作。圖／梵克雅寶提供
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忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。10枚四葉幸運圖騰...
忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。10枚四葉幸運圖騰Vintage Alhambra瑪瑙項鍊，27萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
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模特兒配戴孔雀石3枚墜飾Magic Alhambra耳環52萬4,000元、5枚墜飾Vintage Alhambra手鍊55萬6,000元、Magic Alhambra戒指12萬8,000元、20枚墜飾Vintage Alhambra長項鍊188萬元、Sweet Alhambra腕表，25萬4,000元。記者陳立凱／攝影
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名模王思偉配戴Magic Alhambra白K金鑲鑽系列耳環83萬4,000元、指間戒55萬6,000元、16枚墜飾項鍊467萬元、Sweet Alhambra腕表87萬5,000元。記者陳立凱／攝影
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模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
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忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。Alhambra腕...
忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。Alhambra腕表小型款，46萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
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Grace de Monaco摩納哥王妃殿下葛瑞絲凱莉於1979年出席詩歌朗誦會...
Grace de Monaco摩納哥王妃殿下葛瑞絲凱莉於1979年出席詩歌朗誦會時配戴梵克雅寶Alhambra項鍊。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽8月3日起至31日止於台北101購物中心...
梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽8月3日起至31日止於台北101購物中心4樓登場。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽將童趣動畫化為真實。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽將童趣動畫化為真實。圖／梵克雅寶提供
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迷你的四葉幸運圖案Sweet Alhambra子系列於2007年推出。Sweet...
迷你的四葉幸運圖案Sweet Alhambra子系列於2007年推出。Sweet Alhambra腕表，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
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模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
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造型簡約的Pure Alhambra子系列於2001推出。9枚墜飾Pure Al...
造型簡約的Pure Alhambra子系列於2001推出。9枚墜飾Pure Alhambra項鍊，36萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
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Romy Schneider於1974年公映的電影《Mouton Enragé》...
Romy Schneider於1974年公映的電影《Mouton Enragé》中配戴Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供
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不同大小的Alhambra圖案採不對稱手法組成的Magic Alhambra子系...
不同大小的Alhambra圖案採不對稱手法組成的Magic Alhambra子系列於2006年推出。Magic Alhambra孔雀石指間戒，22萬元。圖／梵克雅寶提供
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模特兒配戴孔雀石3枚墜飾Magic Alhambra耳環52萬4,000元、5枚墜飾Vintage Alhambra手鍊55萬6,000元、Magic Alhambra戒指12萬8,000元、20枚墜飾Vintage Alhambra長項鍊188萬元、Sweet Alhambra腕表，25萬4,000元。記者陳立凱／攝影
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忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。20枚四葉幸運圖騰Vintage Alhambra紅玉髓長項鍊，51萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
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迷你的四葉幸運圖案Sweet Alhambra子系列於2007年推出。Sweet Alhambra紅玉髓心形手鍊，45,000元。圖／梵克雅寶提供
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1968年的骨董黃K金及青金石Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供
1968年的骨董黃K金及青金石Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供
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Grace de Monaco摩納哥王妃殿下葛瑞絲凱莉配戴Alhambra項鍊。...
Grace de Monaco摩納哥王妃殿下葛瑞絲凱莉配戴Alhambra項鍊。圖／梵克雅寶提供
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四葉幸運圖騰非常早期就出現在梵克雅寶歷史手繪圖檔中。圖／梵克雅寶提供
四葉幸運圖騰非常早期就出現在梵克雅寶歷史手繪圖檔中。圖／梵克雅寶提供
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Byzantine Alhambra子系列於2006年誕生，結合實心與鏤空圖案。...
Byzantine Alhambra子系列於2006年誕生，結合實心與鏤空圖案。3枚墜飾Byzantine Alhambra手鍊，84,000元。圖／梵克雅寶提供
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模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影
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藝術家Julie Joseph為Alhambra系列創作之插畫，充滿童趣。圖／梵...
藝術家Julie Joseph為Alhambra系列創作之插畫，充滿童趣。圖／梵克雅寶提供
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象徵幸運的Alhambra是梵克雅寶的經典。圖／梵克雅寶提供
象徵幸運的Alhambra是梵克雅寶的經典。圖／梵克雅寶提供
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不同大小的Alhambra圖案採不對稱手法組成的Magic Alhambra子系列於2006年推出。4枚墜飾Magic Alhambra耳環，35萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
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2006年誕生的Lucky Alhambra子系列結合多種以大自然為靈感的色彩和...
2006年誕生的Lucky Alhambra子系列結合多種以大自然為靈感的色彩和不同造型的圖案。Lucky Alhambra指間戒，19萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
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不同大小的Alhambra圖案採不對稱手法組成的Magic Alhambra子系列於2006年推出。5枚墜飾Magic Alhambra手鍊，22萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
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造型簡約的Pure Alhambra子系列於2001推出。Pure Alhamb...
造型簡約的Pure Alhambra子系列於2001推出。Pure Alhambra縞瑪瑙戒指，13萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽現場還有可以拍照打卡的鞦韆。圖／梵克雅寶...
梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽現場還有可以拍照打卡的鞦韆。圖／梵克雅寶提供
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