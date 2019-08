打卡沾好運!梵克雅寶超可愛「幸運花園」台北101開展

2019-08-02 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



「幸運」長什麼樣子?真是一個女神?或是有其他的形體樣貌?今年夏天,梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)於台北101購物中心4樓都會廣場舉辦全球首個「Alhambra幸運花園」展覽,呈現從1968年誕生的四葉幸運草圖騰珠寶Alhambra活潑可愛的豐富樣貌。8月3日起至8月31日止,展覽免費開放,平日還有兩場專人導覽。現場還有擴增實境體驗可以專屬APP拍攝被幸運環繞的照片與影片,會是今夏最可愛的打卡熱點。

源源不絕的幸運 飛進生活

幸運草花園的展覽空間以Burcu & Geoffrey這對法國和土耳其的導演拍檔為Alhambra特別創作的「Journey of luck」影片為靈感,將動畫中的翠綠的酢漿草、可愛俏皮的貓咪等帶到真實生活中。一走進展區中央一座四葉幸運草的噴泉,便象徵源源不絕的幸運滾滾而來。影片中如蝴蝶般翩翩飛舞的幸運蝴蝶,更飛進APP,透過現場掃QR Code就可自拍被飛舞的幸運圍繞的照片和影片。

品牌創辦人家族的傳人之一雅克雅寶(Jacques Arpels)深信幸運,常搜集幸運草送給員工。1968年,以四葉草為靈感的Alhambra 長項鍊誕生,由20枚立體紋路金質四葉幸運圖騰組成,幸運草圖案更滾上金色圓珠飾邊,立刻風靡當時時髦的巴黎女子。

原來在1960年代末至1970年代間,服裝打扮開始被認為是個人風格的展現。在這樣的趨勢下,日常配戴珠寶的風氣興起,梵克雅寶推出較高級珠寶系列平易近人、容易配戴的La Boutique系列,Alhambra正是在這樣的背景下誕生的作品,加上設計配稱當時流行的服裝,立刻大受歡迎。黃K金、孔雀石、青金石等不同材質的各種幸運草圖騰開始出現,手鍊和吊墜也陸續登場。

連王妃都著迷的幸運圖騰

Alhambra長項鍊甫推出就深受歡迎,當時法國的音樂才女Françoise Hardy就經常混搭長短不同的Alhambra項鍊。當紅女星Romy Schneider在法國電影 《Le Mouton Enragé》中配戴Alhambra長項鍊的造型更是留名青史。而Alhambra最出名的粉絲,絕對是摩納哥王妃葛麗絲凱莉(Grace Kelly),她多次在私人和官方場合亮相時,身上都配戴著不同材質的Alhambra項鍊。

Alhambra系列多年來與時並進、推陳出新,至今演變出多款大小、材質、色彩、以及幸運圖騰等不同的設計,每件珠寶都經過至少15道工序手工製作。除了忠實呈現1968年首款珠寶雋永之美的Vintage Alhambra,還有簡約光滑的Pure Alhambra系列、結合實心與鏤空圖案的Byzantine Alhambra、點綴心形、蝴蝶、葉子和星星等幸運圖案的Lucky Alhambra系列、由不同大小幸運草圖案以不對稱手法組成的Magic Alhambra作品,還有最迷你小巧的Sweet Alhambra系列,讓不同風格與個性的女性都能幸福隨身。

藝術家跨界合作

「童趣」一直是梵克雅寶的珠寶一個很迷人、與眾不同的特色。不論是在創作主題上多次取材童話故事,或是在動物人物的造型詮釋,往往流露打動人心的可愛。而梵克雅寶為經典Alhambra珠寶與藝術家的跨界合作,更是將這個特質發揮得淋漓盡致。在展覽現場就可感受到,法國和土耳其的導演拍檔為 Alhambra 特別創作的「Journey of luck」動畫,由四葉圖騰造型蝴蝶沿途散播幸運的種子,概念簡單效果生動。而與另一位插畫藝術家Julie Joseph創作的動畫「Alhambra, the Crafting of Luck」則以奇幻迷人的風格講述珠寶的誕生。

Alhambra 幸運花園展覽

地點:台北101購物中心四樓 都會廣場

時間:2019年8月3日至8月31日(免費參觀)

周日至周四上午11:00至晚間9:30

周五及周六上午11:00至晚間10:00