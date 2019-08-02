打卡沾好運！梵克雅寶超可愛「幸運花園」台北101開展 2019-08-02 15:34
聯合報 記者
孫曼
╱即時報導
「幸運」長什麼樣子？真是一個女神？或是有其他的形體樣貌？今年夏天，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於台北101購物中心4樓都會廣場舉辦全球首個「Alhambra幸運花園」展覽，呈現從1968年誕生的四葉幸運草圖騰
Alhambra活潑可愛的豐富樣貌。8月3日起至8月31日止，展覽免費開放，平日還有兩場專人導覽。現場還有擴增實境體驗可以專屬APP拍攝被幸運環繞的照片與影片，會是今夏最可愛的打卡熱點。 珠寶
源源不絕的幸運 飛進生活
幸運草花園的展覽空間以Burcu & Geoffrey這對
和土耳其的導演拍檔為Alhambra特別創作的「Journey of luck」影片為靈感，將 法國 中的翠綠的酢漿草、可愛俏皮的貓咪等帶到真實生活中。一走進展區中央一座四葉幸運草的噴泉，便象徵源源不絕的幸運滾滾而來。影片中如蝴蝶般翩翩飛舞的幸運蝴蝶，更飛進APP，透過現場掃QR Code就可自拍被飛舞的幸運圍繞的照片和影片。 動畫
品牌創辦人家族的傳人之一雅克雅寶（Jacques Arpels）深信幸運，常搜集幸運草送給員工。1968年，以四葉草為靈感的Alhambra 長項鍊誕生，由20枚立體紋路金質四葉幸運圖騰組成，幸運草圖案更滾上金色圓珠飾邊，立刻風靡當時時髦的巴黎女子。
原來在1960年代末至1970年代間，服裝打扮開始被認為是個人風格的展現。在這樣的趨勢下，日常配戴珠寶的風氣興起，梵克雅寶推出較高級珠寶系列平易近人、容易配戴的La Boutique系列，Alhambra正是在這樣的背景下誕生的作品，加上設計配稱當時流行的服裝，立刻大受歡迎。黃K金、孔雀石、青金石等不同材質的各種幸運草圖騰開始出現，手鍊和吊墜也陸續登場。
連王妃都著迷的幸運圖騰
Alhambra長項鍊甫推出就深受歡迎，當時法國的音樂才女Françoise Hardy就經常混搭長短不同的Alhambra項鍊。當紅女星Romy Schneider在法國電影 《Le Mouton Enragé》中配戴Alhambra長項鍊的造型更是留名青史。而Alhambra最出名的粉絲，絕對是摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly），她多次在私人和官方場合亮相時，身上都配戴著不同材質的Alhambra項鍊。
Alhambra系列多年來與時並進、推陳出新，至今演變出多款大小、材質、色彩、以及幸運圖騰等不同的設計，每件珠寶都經過至少15道工序手工製作。除了忠實呈現1968年首款珠寶雋永之美的Vintage Alhambra，還有簡約光滑的Pure Alhambra系列、結合實心與鏤空圖案的Byzantine Alhambra、點綴心形、蝴蝶、葉子和星星等幸運圖案的Lucky Alhambra系列、由不同大小幸運草圖案以不對稱手法組成的Magic Alhambra作品，還有最迷你小巧的Sweet Alhambra系列，讓不同風格與個性的女性都能幸福隨身。
藝術家跨界合作
「童趣」一直是梵克雅寶的珠寶一個很迷人、與眾不同的特色。不論是在創作主題上多次取材童話故事，或是在動物人物的造型詮釋，往往流露打動人心的可愛。而梵克雅寶為經典Alhambra珠寶與藝術家的跨界合作，更是將這個特質發揮得淋漓盡致。在展覽現場就可感受到，法國和土耳其的導演拍檔為 Alhambra 特別創作的「Journey of luck」動畫，由四葉圖騰造型蝴蝶沿途散播幸運的種子，概念簡單效果生動。而與另一位插畫藝術家Julie Joseph創作的動畫「Alhambra, the Crafting of Luck」則以奇幻迷人的風格講述珠寶的誕生。
Alhambra 幸運花園展覽
地點：台北101購物中心四樓 都會廣場
時間：2019年8月3日至8月31日（免費參觀）
周日至周四上午11:00至晚間9:30
周五及周六上午11:00至晚間10:00
導覽時段：周間下午2:00與6:30有專人導覽
模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影 分享 2006年誕生的Lucky Alhambra子系列結合多種以大自然為靈感的色彩和不同造型的圖案。4枚墜飾Lucky Alhambra手鍊，15萬1,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 名模王思偉配戴Magic Alhambra白K金鑲鑽系列耳環83萬4,000元、指間戒55萬6,000元、16枚墜飾項鍊467萬元、Sweet Alhambra腕表87萬5,000元。記者陳立凱／攝影 分享 Alhambra作品須經多到手工工序製作。圖／梵克雅寶提供 分享 忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。10枚四葉幸運圖騰Vintage Alhambra瑪瑙項鍊，27萬3,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 模特兒配戴孔雀石3枚墜飾Magic Alhambra耳環52萬4,000元、5枚墜飾Vintage Alhambra手鍊55萬6,000元、Magic Alhambra戒指12萬8,000元、20枚墜飾Vintage Alhambra長項鍊188萬元、Sweet Alhambra腕表，25萬4,000元。記者陳立凱／攝影 分享 名模王思偉配戴Magic Alhambra白K金鑲鑽系列耳環83萬4,000元、指間戒55萬6,000元、16枚墜飾項鍊467萬元、Sweet Alhambra腕表87萬5,000元。記者陳立凱／攝影 分享 模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影 分享 忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。Alhambra腕表小型款，46萬7,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 Grace de Monaco摩納哥王妃殿下葛瑞絲凱莉於1979年出席詩歌朗誦會時配戴梵克雅寶Alhambra項鍊。圖／梵克雅寶提供 分享 梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽8月3日起至31日止於台北101購物中心4樓登場。圖／梵克雅寶提供 分享 梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽將童趣動畫化為真實。圖／梵克雅寶提供 分享 迷你的四葉幸運圖案Sweet Alhambra子系列於2007年推出。Sweet Alhambra腕表，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影 分享 造型簡約的Pure Alhambra子系列於2001推出。9枚墜飾Pure Alhambra項鍊，36萬2,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 Romy Schneider於1974年公映的電影《Mouton Enragé》中配戴Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供 分享 不同大小的Alhambra圖案採不對稱手法組成的Magic Alhambra子系列於2006年推出。Magic Alhambra孔雀石指間戒，22萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 模特兒配戴孔雀石3枚墜飾Magic Alhambra耳環52萬4,000元、5枚墜飾Vintage Alhambra手鍊55萬6,000元、Magic Alhambra戒指12萬8,000元、20枚墜飾Vintage Alhambra長項鍊188萬元、Sweet Alhambra腕表，25萬4,000元。記者陳立凱／攝影 分享 忠實重現1968年原作的Vintage Alhambra系列。20枚四葉幸運圖騰Vintage Alhambra紅玉髓長項鍊，51萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 迷你的四葉幸運圖案Sweet Alhambra子系列於2007年推出。Sweet Alhambra紅玉髓心形手鍊，45,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 1968年的骨董黃K金及青金石Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供 分享 Grace de Monaco摩納哥王妃殿下葛瑞絲凱莉配戴Alhambra項鍊。圖／梵克雅寶提供 分享 四葉幸運圖騰非常早期就出現在梵克雅寶歷史手繪圖檔中。圖／梵克雅寶提供 分享 Byzantine Alhambra子系列於2006年誕生，結合實心與鏤空圖案。3枚墜飾Byzantine Alhambra手鍊，84,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 模特兒演繹Alhambra系列珠寶。記者陳立凱／攝影 分享 藝術家Julie Joseph為Alhambra系列創作之插畫，充滿童趣。圖／梵克雅寶提供 分享 象徵幸運的Alhambra是梵克雅寶的經典。圖／梵克雅寶提供 分享 不同大小的Alhambra圖案採不對稱手法組成的Magic Alhambra子系列於2006年推出。4枚墜飾Magic Alhambra耳環，35萬1,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 2006年誕生的Lucky Alhambra子系列結合多種以大自然為靈感的色彩和不同造型的圖案。Lucky Alhambra指間戒，19萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 不同大小的Alhambra圖案採不對稱手法組成的Magic Alhambra子系列於2006年推出。5枚墜飾Magic Alhambra手鍊，22萬4,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 造型簡約的Pure Alhambra子系列於2001推出。Pure Alhambra縞瑪瑙戒指，13萬5,000元。圖／梵克雅寶提供 分享 梵克雅寶「Alhambra幸運花園」展覽現場還有可以拍照打卡的鞦韆。圖／梵克雅寶提供 分享
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