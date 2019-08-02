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Booking.com台灣觀星聖地 台東成功及太麻里獲選

2019-08-02 13:54聯合報 記者潘欣中╱即時報導

全球線上訂房領導品牌Booking.com日前在網站公布精選「台灣五大觀星聖地」，台東縣成功鎮及太麻里鄉雙雙入選；縣府表示，台東地廣人稀，交通雖不便，卻因此保留了西部沒有的純淨天然環境，低汙染、低噪音，去年首創「台東最美星空」活動，聘專家評定最美星空點位，今年辦理星空音樂會和星空導覽，努力擦亮「星」品牌，七夕情人節將至，邀全國遊客到台東賞星、追逐熱氣球、嚐美食。

縣府交通及觀光發展處表示，繼2018年全球知名旅遊網站Booking.com將台東列入全球10大新興旅遊城市之一、台，灣國際熱氣球嘉年華入選世界知名旅遊頻道Travel Channel－世界12處「令人驚艷的熱氣球嘉年華」活動，沒有高樓大廈遮蔽、無嚴重光害和PM2.5的台東，適合觀星的地方多不勝數；成功鎮及太麻里鄉日前獲選Booking.com台灣五大觀星聖地，讓台。

交觀處說，自107年首創最美星空，致力發展「星」產業，聘請專家學者花了不少工夫研究星星產業和如何帶起臺東觀星風潮，讓人對台東星空刮目相看；「台東最美星空」今年陸續推出7場星空音樂會和72場次星空導覽等活動，讓遊客來台東享受純淨的大自然外，也能看見星空的美麗。

2019台東最美星空音樂會8月還有24日關山親水公園、31日加路蘭遊憩區2個場次；除了音樂演出外，邀請曾任台中天文學會理事長，星空導覽天文專家吳建德帶領大家漫遊星空，認識夏季星象，下午就有星空市集營業；另每月還有免費星空導覽活動，在14個觀星點位不間斷輪流舉辦；詳情可上台東最美星空官網。

全球線上訂房領導品牌Booking.com日前在網站公布精選「台灣五大觀星聖地」...
全球線上訂房領導品牌Booking.com日前在網站公布精選「台灣五大觀星聖地」，台東縣成功鎮及太麻里鄉雙雙入選。圖／台東政府提供
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台東熱氣球嘉年華音樂會
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