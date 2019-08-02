Booking.com台灣觀星聖地 台東成功及太麻里獲選

2019-08-02 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



全球線上訂房領導品牌Booking.com日前在網站公布精選「台灣五大觀星聖地」，台東縣成功鎮及太麻里鄉雙雙入選；縣府表示，台東地廣人稀，交通雖不便，卻因此保留了西部沒有的純淨天然環境，低汙染、低噪音，去年首創「台東最美星空」活動，聘專家評定最美星空點位，今年辦理星空音樂會和星空導覽，努力擦亮「星」品牌，七夕情人節將至，邀全國遊客到台東賞星、追逐熱氣球、嚐美食。

縣府交通及觀光發展處表示，繼2018年全球知名旅遊網站Booking.com將台東列入全球10大新興旅遊城市之一、台，灣國際熱氣球嘉年華入選世界知名旅遊頻道Travel Channel－世界12處「令人驚艷的熱氣球嘉年華」活動，沒有高樓大廈遮蔽、無嚴重光害和PM2.5的台東，適合觀星的地方多不勝數；成功鎮及太麻里鄉日前獲選Booking.com台灣五大觀星聖地，讓台。

交觀處說，自107年首創最美星空，致力發展「星」產業，聘請專家學者花了不少工夫研究星星產業和如何帶起臺東觀星風潮，讓人對台東星空刮目相看；「台東最美星空」今年陸續推出7場星空音樂會和72場次星空導覽等活動，讓遊客來台東享受純淨的大自然外，也能看見星空的美麗。