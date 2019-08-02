美女主播家用垃圾桶就是不一樣 荷蘭精品還有皇家認證

2019-08-02 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



美女主播家用的垃圾桶，就是不一樣。蕭彤雯時常在臉書分享物美價優的家居精品，而她也正是荷蘭環保垃圾桶Brabantia的忠實粉絲，她笑稱自從換了荷蘭皇家環保桶，丟垃圾不再卡卡的，安靜優雅簡直像是貴婦。

蕭彤雯甚至還把垃圾桶當名牌包蒐藏，透露自家空間設計是走自然風，最喜歡白色環保垃圾桶。

荷蘭皇家精品Brabantia慶祝品牌100周年，自即日起至8月13日於新光三越信義A8館七樓Better Living享家居，舉辦「Blooms your Life!百變環保桶特展」，展出作品包含BO豪華家具化環保桶及百年紀念款Patrice系列，尺寸和顏色都齊全。

同時，台灣總代理旺代企業也將於活動展期祭出荷蘭百年紀念款麵包盒，原價4260元，新品快閃價2800元，再送德國Nachtmann滿天星點心盤40CM，以及環保垃圾袋買1送1，搭配百貨卡利HIGH超高電子禮券回饋。

旺代企業指出，Brabantia創立於1919年荷蘭阿爾斯特鎮(Aalst)，於1955年打造出世界上第一款腳踏式垃圾桶，時至今日開發多達1400種商品，所生產的商品朝100%可回收材質前進，超過80%的產品通過Cradle to Cradle綠色環保認證。品牌成立100周年之際，還榮獲荷蘭國王威廉-亞歷山大Willem-Alexander授予皇家認證，視為皇室對Brabantia信心的象徵。