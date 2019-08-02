聖彼得堡芭蕾《舞姬》台灣首演！頂尖首席夢幻共演，首演口碑爆好評！

2019-08-02 14:05 聯合新聞網 聯合數位文創



昨日(8/1)聖彼得堡芭蕾舞團在台巡演開始，當家首席伊蓮娜演出《舞姬》經典橋段「蛇舞」 圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

昨日(8/1)「俄羅斯第一天鵝」伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團在台巡演開始，首演場攜手馬林斯基最年輕亞裔首席-金基珉演出有最難舞碼稱號的《舞姬》，兩位首席精湛的舞技搭配堪稱夢幻組合，尤其以金基珉驚人的跳躍力、伊蓮娜紮實優美的舞姿使觀眾驚呼連連，舞團的完美演出獲得滿堂喝采，謝幕近十分鐘之久，掌聲歡呼不間斷！

過去曾數度訪台的聖彼得堡芭蕾舞團，今年來台演出依舊魅力不減，甫開賣即造成搶票熱潮，而本次聖彼得堡芭蕾舞團首度在台演出的《舞姬》更是一位難求！被譽為芭蕾史上難度最高的《舞姬》，在台灣罕見有全本演出，本劇巧妙融合印度舞與西方芭蕾舞，展現舞群整齊劃一的默契及舞者高超的精湛舞技，獨特的東方色彩、複雜的情緒轉折，更是伊蓮娜與金基珉兩位頂尖首席最喜歡的芭蕾舞碼！劇中的經典橋段「蛇舞」，便是女主角舞姬面對所愛之人-武士愛情的背叛，用盡生命的最後一舞，對舞技、演技都是一大挑戰。

被譽為「聖彼得堡芭蕾舞團皇冠上的珍珠」的現任首席女伶：伊蓮娜．歌勒妮高娃（Irina Kolesnikova）是舞團的驕傲，其令人驚豔的高超舞技、細膩富有情感的角色詮釋，從即將演出的《天鵝湖》，便可從中欣賞伊蓮娜精粹的表現，不論是典雅悲哀的白天鵝，還是邪惡華美的黑天鵝，皆詮釋得完美無瑕，擁有「俄羅斯第一天鵝」的美名。本次與同為聖彼得堡芭蕾舞團的當家首席狄米崔．亞庫里寧來台共演《天鵝湖》，膾炙人口的舞碼，每次演出依舊能產出閃亮的全新火花，相當值得期待！

●由聯合數位文創主辦之「伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團」，八月一日至四日於臺北國家戲劇院、八月九日至十一日於臺中國家歌劇院大劇院演出，購票請上 udn售票網 ，另有團體大宗優惠，詳情請來電02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。