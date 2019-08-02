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LIS自創教材符合新課綱需求 三大教科書出版社採用

2019-08-02 10:43聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

28歲的嚴天浩創立教育新創LIS情境科學教材，在台東「孩子的書屋」等據點帶領經濟弱勢孩童學科學、做實驗，致力讓科學教育變得有趣。LIS團隊成軍5年，現由20個年輕人組成，他們研發的科學教材受全台15%自然老師採用。理化教材也因符合108課綱國中自然科方向，吸引南一、康軒、翰林三大教科書出版社主動談合作。

LIS製作一系列中小學影音教材，目前已完成理化科，地科即將上線，生物科正在爭取群眾募資。LIS成員擅長角色扮演，穿誇張的服飾扮演科學家，好讓教學影片一播放就能吸引學生目光。嚴天浩說，每一集從發想到規劃，至少要花一個月，過程中不斷調整，目標是引起更多孩子學科學的動機和樂趣。

他歸納，科學教材要有趣又兼具教學目的，引人入勝的開頭是關鍵。另外，每個孩子都喜歡聽故事，所以設計一套孩子熟悉的情境，例如結合卡通情節與科學知識，也吸引學生的關鍵。

LIS最早開始做的是科學史，嚴天浩說，科學史是訓練孩子科學素養的好題材，課堂中他會引導孩子先思考一個科學現象如何發生，然後再播放科學史影片，讓他們理解科學家怎麼想事情。

LIS後來也開發實驗教材，從知識邁向動手做教育。他以教導蒸餾法的影片為例，團隊努力思考「什麼題材能讓孩子想學蒸餾法」，而後聯想到最近很紅的透明奶茶、透明咖啡。他們以「做透明飲料」為誘因，鼓勵孩子先學蒸餾法，才能開始動手做。設計教案時，舉凡流程複雜度與順暢度，能否應用於學校教室等問題，都是考量點。

嚴天浩說，目前有15%中小學老師採用LIS教材輔助教學，看重的是影片的趣味性。新課綱著重素養，講究的是思考能力，但學生很難因為看影片，邏輯能力就提升十倍，凸顯老師角色的重要性。有趣的教材也要與善於引導、鼓勵學生探索問題的老師結合，才能讓108課綱素養導向的科學課程符合預設目標。

LIS創辦人嚴天浩錄製教學影片畫面。圖／LIS提供
LIS創辦人嚴天浩錄製教學影片畫面。圖／LIS提供
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108課綱素養
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