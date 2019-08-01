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30歲後才懂⋯「一個人」愈過愈好的5個跡象，先從學習獨處開始

2019-08-01 23:23聯合報 記者劉小川╱即時報導

生活中有很多事情要我們參與及面對，一個努力卻安安靜靜的人，其實在慢慢靠近自己想要的生活，愈成熟的人，過得日子就愈舒服，也愈活愈坦然。

學生時期，總喜歡呼朋引伴出去玩，出社會的20多歲，也喜歡跟同事、朋友鬼混，但到了30歲以後，突然發現還是一個人比較好，也開始懂得一個人與自己相處，讓我們來看看哪些跡象，你也是個即將愈過愈好的人。

一、賺錢當然非常重要，但不會把賺錢當自己唯一的目標

在金錢生活方面，當用則用，夠用夠花就好。畢竟許多事情，錢不是萬能的，但沒有錢也是萬萬不能，手頭上有些錢讓自己過得開心，吃穿不是問題，讓自己的生活過得精采。

人一輩子都在努力追求著賺錢，就知道錢的重要性，對於人的影響有多大。還是希望你別把賺錢，當成自己人生唯一的目標，許多人看到銀行存款的數字，內心就有許多的踏實感，也是唯一安全感來源，即使滿足了這點，那還擁有什麼呢？

無論在這社會、生活，人只活這一輩子，不要太苛刻自己，賺錢是為了維持生計，但並非是你在這世界的唯一目標。在自己能力範圍內給予更好的自己，也是對生命的餽贈。

二、不害怕對愛付出，也不害怕接受愛

過去，都想著希望認識的人，都可以喜歡自己多些，朋友亦是如此，隨著歲月，對許多事情，愈來愈失去耐性，對於自己的性格也愈來愈彰顯，不太在乎別人對自己的看法，做自己是好事，但讓人也感受舒適，也是一門自己該做的功課，這樣的情況，久而久之，就會變成各自安好、淡淡然就好。

真心付出對愛的人與朋友，不害怕、不吝嗇給予，才能換到真心的對待。雖然明白自己的感情很珍貴，但不也是誰都可以獲得這樣的愛，只要你認為值得，那就勇敢地表達自己的愛，即使只是朋友。

三、比起無聊的消遣娛樂，獨處更自在

現代人都有3C控制的毛病，不管到哪，停下片刻，就是拿出手機不停的滑，一個人安靜下來的時候，就會覺得一陣空虛，彷彿手機變成人類填滿空虛的機器，我們也都被制約了。

有時候，不去參與那些無聊的交際，就無法與大家打成一片，變成獨立個體，然而選擇讓自己獨處，並非空虛，只是讓自己有更多的時間沉靜、沈澱下來，讓自己更有些空間思考。

四、懂得自律，也願意付諸努力

懂得自律的人，就是給予自己一個自由的空間，自己發揮，懂得自律的人，會規畫自己，成為一個優秀的人，然而才會變成自己想要的目標。

堅持一件讓自己變好的目標，是一件不容易的事情，在這段過程中，會遇到許多瓶頸及考驗，當然也不是茫然地繼續往前走，而是給予自己彈性的空間，得以思考未來，勇敢的去付諸努力吧！讓自己成為自己人生的亮點。

五、先懂得愛自己，就能明白怎麼愛人

在這人生過程中，無論你遇見什麼樣的人，世界還是一樣照常轉動，無論你離開了誰，生活還是不停的向前運作。不懂得愛自己的人，就算看一部嘔心瀝血的感人電影，把自己感動得泣不成聲，也無法擁有愛的感受。

先愛自己，而後愛人，就是先讓自己得到被愛的感覺，了解自己，珍惜自己，對於他人，你才能真正地盡心力給予他人幸福，即使一個不值得的人傷害了你，你也不會因此大動肝火，因為你明白了愛的真諦。

懂得獨處的自在吧。圖／摘自Pelexs
懂得獨處的自在吧。圖／摘自Pelexs
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一個人，不要害怕對愛付出。圖／摘自Pelexs
一個人，不要害怕對愛付出。圖／摘自Pelexs
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賺錢很重要，但人生不只是賺錢。圖／摘自Pelexs
賺錢很重要，但人生不只是賺錢。圖／摘自Pelexs
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先愛自己，才能愛別人。圖／摘自Pelexs
先愛自己，才能愛別人。圖／摘自Pelexs
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對人生，要會自律，也要努力。圖／摘自Pelexs
對人生，要會自律，也要努力。圖／摘自Pelexs
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