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泡泡先生快閃店登場！ 必吃造型人形燒 消費再送粉色愛心馬卡龍

2019-08-01 23:07聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

來自法國的粉紅系超萌「泡泡先生」，獨特魅力風靡日韓少女，現在全台唯一以「泡泡先生」為主題的快閃店，8月1日起於板橋車站B1粉紅登場！快閃店不但有全新泡泡先生商品首次曝光，每次為主題量身打造的人形燒也同步推出。

泡泡先生快閃店櫃位以泡泡先生的粉紅作為代表色，最讓人期待就是現烤現做的立體造型人形燒，超綿密口感加上熱騰騰內餡，共有奶油卡士達、香醇太妃糖、濃郁熔岩巧克力、日式白玉紅豆四種口味，可愛造型加上紮實內餡，是粉絲不能錯過的必買商品之一。現場還有首次獨家推出的「泡泡先生蜜桃薄荷錠」，超可愛的小鐵盒搭配蜜桃口味的一口薄荷錠，隨時都能享受粉嫩好心情。

除了超人氣人形燒，泡泡先生蜂蜜蛋糕、布丁燒也是排隊熱賣商品，蜂蜜蛋糕的多層次綿密口感，還有軟綿蛋糕配上QQ布丁，都有泡泡先生超萌表情及超可愛外盒包裝，送禮自用都是不錯的選擇。還有獨家泡泡先生草莓捲心酥、玩偶絨毛商品及其他日本周邊商品，也都等著粉絲們蒐集帶回家。

即日起至8/15，泡泡先生快閃店也祭出開幕優惠，消費者於櫃上不限金額消費，即贈粉色愛心馬卡龍一個(一人限贈1次，贈完為止)；現場與泡泡先生主題合照打卡上傳至粉絲團、IG，即有機會獲得2019限量版商品。

「泡泡先生主題快閃店」

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1(Global Mall環球板橋車站)

營業時間：11:00~22:00

泡泡先生主題快閃店推出眾多系列商品。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
泡泡先生主題快閃店推出眾多系列商品。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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泡泡先生立體造型人形燒共有四種口味，售價139元(4入)。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品...
泡泡先生立體造型人形燒共有四種口味，售價139元(4入)。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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