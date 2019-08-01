七夕必買！盤點不卡粉新上市氣墊粉餅 YSL、嬌蘭、雪花秀超好買～

2019-08-01 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



情人節要到來，還在想送什麼給女友嗎？或怎樣都找不到適合自己彩妝的人，快把焦點放上來。夏天最令人害怕的就是，原本準備好的約會，急忙之下，整身大汗，剛上好的妝，就開始土石流了，甚至時間久了，就開始乾燥卡粉的妝感，讓自己尷尬到不行。

這時候，就要靠氣墊粉餅來急救！

YSL恆久完美系列底妝推出「恆久完美特霧氣墊粉餅」，讓妳化身特務，對抗出油迎來乾爽，質地上更突破了氣墊給人卡粉的乾燥感，獨家「超時控油科技」與「超微米特霧遮瑕分子」，也是業界唯一會吸油的氣墊粉餅，讓妳持妝一整天也不暗沉，拍上完美膚質，更能瞬效吸油，14小時長效控油超持久 。

韓國頂級美妝保養品牌雪花秀同時也推出鳳凰于飛系列，動物其實代表不同吉祥涵義，鳳凰象徵勇敢與幸福、蓮花象徵事業成功與生育、牡丹是財富等，不管是送人、自用，都代表著祝福。

雪花秀鳳凰于飛限量系列，包含有完美瓷肌氣墊粉霜、全新升級滋晶雪瀅氣墊粉霜，也首次推出限量唇彩盤，有超美外盒，還能打造出韓妞潤澤、優雅的幸福妝感。

全新升級的滋晶雪瀅氣墊粉霜，蘊含全新「專利珠光複合物EX」，上妝同時保養，共3色選擇。

秋冬最重視保濕，即使妳上了再保濕的保養品，化妝品保濕力不夠，也會讓肌膚乾燥、出現乾紋、時間一長就暗沉等狀況發生，想要持妝一整天，完美柔光肌，當然非法國彩妝品牌嬌蘭莫屬了。