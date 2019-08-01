輕奢maje前進皇室！成為西班牙王后的美麗裙裝 與sandro聯合發表秋冬新品

2019-08-01 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



有平民王后之稱的西班牙王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz）日前在出席活動時，身穿maje 2019春夏綠色碎花長洋裝，神采奕奕而美麗，來自法國的maje為輕奢品牌，日前與sandro同步發表2019秋冬系列，將法式時尚融入西部風格，運用率性流蘇、鏡面鉚釘等打造個性品味。

以派對女孩的活潑外向為人物設定，2019秋冬的maje百變而繽紛，強調上班時的拘謹與下班後的狂歡都適宜的造型，除了紅、綠、杏色系等品牌既有色彩，螢光色和百變的佩斯利渦紋也成為秋冬的色澤、印花表現；除了日與夜的對照之外，也將奪目與傳統、單色與印花和家鄉與異地之間等衝突，調配為和諧的風格，半截裙和針織衫的輕柔保暖，或是細格紋套裝都能展現迷人風情。此外，設計師Judith Milgrom的博美狗Gipsy，則成為鞋履的刺繡，是本季的新鮮圖像。