輕奢maje前進皇室！成為西班牙王后的美麗裙裝 與sandro聯合發表秋冬新品
有平民王后之稱的西班牙王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz）日前在出席活動時，身穿maje 2019春夏綠色碎花長洋裝，神采奕奕而美麗，來自法國的maje為輕奢品牌，日前與sandro同步發表2019秋冬系列，將法式時尚融入西部風格，運用率性流蘇、鏡面鉚釘等打造個性品味。
以派對女孩的活潑外向為人物設定，2019秋冬的maje百變而繽紛，強調上班時的拘謹與下班後的狂歡都適宜的造型，除了紅、綠、杏色系等品牌既有色彩，螢光色和百變的佩斯利渦紋也成為秋冬的色澤、印花表現；除了日與夜的對照之外，也將奪目與傳統、單色與印花和家鄉與異地之間等衝突，調配為和諧的風格，半截裙和針織衫的輕柔保暖，或是細格紋套裝都能展現迷人風情。此外，設計師Judith Milgrom的博美狗Gipsy，則成為鞋履的刺繡，是本季的新鮮圖像。
sandro女裝則是將巴黎女子和美國德州達拉斯的牛仔元素結合，鏡面鉚釘成為當季最重要的細節元素，包括大衣前襟、牛仔外套的領圍，或是包款都廣泛運用閃亮的大小錯落鏡面鉚釘；服裝剪裁呈現六○年代的復古典雅，異材質拼接是外套的主要呈現方式，例如皮革與毛呢、牛仔與毛呢、牛仔與菱格紋鋪棉等短外套，都兼顧保暖與造型，印有西部牛仔靴的的印花裙裝，則是嫵媚中不失趣味幽默。
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