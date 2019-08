混血陽光女神談新女力 雷艾美:女生要做自己人生的主角

2019-08-01 聯合報 記者黃仕揚



日法混血嫩模雷艾美應邀出席運動品牌舉辦的新女力活動,平常上山下海的她,跟著眾人一同擊鼓有氧運動,看來輕鬆寫意,她覺得在男女平權的時代,女生應該要勇敢扮演自己人生的主角;而先前經歷一場大病,也改變了她的人生觀,除深刻體會健康的重要性,也認為「女生要懂得對自己更好」。

隨著兩性平權意識抬頭,愈來愈多現代的新女性勇於表現自我,努力打破這個社會長久以來賦予的傳統框架,許多運動潮牌也持續透過行銷活動及商品開發,更貼近女性的需求同時,也爭取消費者的共鳴。

PUMA從2016年開始持續推動的「DO YOU新女力運動」,今年依舊號召許多女星及部落客網紅一同響應,其中熱愛健身、路跑、潛水等戶外運動,同時也主持外景節目的新一代女神雷艾美,穿上最新 PUMA LQD CELL Shatter 螢光怪獸鞋款參與這次 POUND FIT 擊鼓有氧運動訓練。

雖然先前雷艾美才驚爆罹患3公分的子宮肌瘤,但向來給人陽光正面的她,並沒有因這場突如其來的病痛而陷入低潮太久,反而照樣繼續工作出外景,最近還在臉書釋出爬上嘉明湖的美照,甚至一日單攻合歡山等,讓喜愛她的粉絲放心不少。

而在今日活動現場上,她也分享了所謂新女力的精神,她鼓勵女生要學會「獨立、堅強及有自己的想法」,在以往女生常代表著柔弱、需要被保護,但在新時代裡,這些觀念應該被顛覆,女生不但要清楚知道自己想要甚麼,同時也不要太在意別人的評價,努力朝設定的人生目標邁進。