混血陽光女神談新女力 雷艾美：女生要做自己人生的主角

2019-08-01 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日法混血嫩模雷艾美應邀出席運動品牌舉辦的新女力活動，平常上山下海的她，跟著眾人一同擊鼓有氧運動，看來輕鬆寫意，她覺得在男女平權的時代，女生應該要勇敢扮演自己人生的主角；而先前經歷一場大病，也改變了她的人生觀，除深刻體會健康的重要性，也認為「女生要懂得對自己更好」。

隨著兩性平權意識抬頭，愈來愈多現代的新女性勇於表現自我，努力打破這個社會長久以來賦予的傳統框架，許多運動潮牌也持續透過行銷活動及商品開發，更貼近女性的需求同時，也爭取消費者的共鳴。

PUMA從2016年開始持續推動的「DO YOU新女力運動」，今年依舊號召許多女星及部落客網紅一同響應，其中熱愛健身、路跑、潛水等戶外運動，同時也主持外景節目的新一代女神雷艾美，穿上最新 PUMA LQD CELL Shatter 螢光怪獸鞋款參與這次 POUND FIT 擊鼓有氧運動訓練。

雖然先前雷艾美才驚爆罹患3公分的子宮肌瘤，但向來給人陽光正面的她，並沒有因這場突如其來的病痛而陷入低潮太久，反而照樣繼續工作出外景，最近還在臉書釋出爬上嘉明湖的美照，甚至一日單攻合歡山等，讓喜愛她的粉絲放心不少。

而在今日活動現場上，她也分享了所謂新女力的精神，她鼓勵女生要學會「獨立、堅強及有自己的想法」，在以往女生常代表著柔弱、需要被保護，但在新時代裡，這些觀念應該被顛覆，女生不但要清楚知道自己想要甚麼，同時也不要太在意別人的評價，努力朝設定的人生目標邁進。