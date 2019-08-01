親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋冬旅遊補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範

華映面臨解散 九家銀行可能損失還有7億元

情人節愛愛要戴套！紅絲帶邀日AV男優倡安全性行為

2019-08-01 19:19聯合報 記者簡浩正╱即時報導

下周三就是七夕情人節了，在浪漫氛圍下，情侶們常常在情不自禁的情況下發生親密的行為，然而並非每對情侶都有做好萬全準備。台灣紅絲帶基金會表示，據統計近三年來，平均每年約有2300人感染愛滋病毒，平均每天有6人成為感染者，而感染者中又以年輕族群的增長較為快速。

為了宣導青少年建立安全性行為觀念，紅絲帶基金會特別邀請日本AV男優鈴木一徹，擔任愛滋防治大使，跨海到台灣向民眾宣導安全、正確的性行為。今日下午更在西門町街頭發放保險套、鼓勵愛愛時戴套的安全行為，拉近與民眾間的距離。

有趣的是，鈴木一徹並以香蕉作為男性性器官為例，現場示範保險套的正確使用方式，呼籲大眾正確並確實使用。

紅絲帶基金會表示，據疾病管制局的統計，截至2019年6月，全台本國籍愛滋感染者約有3萬8880人，年齡上25到34歲間居首位，占43.37%，而年輕族群因安全性行為知識的缺乏和不足，使得其感染愛滋的比率偏高。

但即便現在醫療發達，愛滋病尚無法被根治，因此基金會此次選擇在年輕人常聚集的西門町鬧區，期望透過明星魅力的宣傳效果，促使青少年群眾對於安全性行為的重視以及定期篩檢的關注。

為了宣導青少年建立安全性行為觀念，紅絲帶基金會特別邀請日本AV男優鈴木一徹（左二...
為了宣導青少年建立安全性行為觀念，紅絲帶基金會特別邀請日本AV男優鈴木一徹（左二），擔任愛滋防治大使，今日下午更在西門町街頭發放保險套、鼓勵愛愛時戴套的安全行為。圖／紅絲帶基金會提供
分享

愛滋病性行為保險套
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

iPad Air限時限量特價8888元！蝦皮購物「付清節」精選好禮27折起

2019-08-01 18:10

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

女神張鈞甯和維密天使同代言 IWC女表重現江湖

2019-08-01 17:24

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

熊熊三兄弟出沒南西商圈 「熊熊遇見你」快閃店滿滿呆萌熊萌

2019-08-01 19:24

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18

首航！華信航空增飛台北-台東 臨櫃報到可獲5折券

2019-08-01 19:15

補充滿滿元氣～桂冠「美味・健力湯」為一天加分

2019-08-01 18:41

台灣動畫出頭天 明年進軍網飛

2019-08-01 18:39

好愛日本！台灣旅客奪日本20縣市「住宿冠軍」　總數世界第2

2019-08-01 18:36

就是要「往臉上貼金」！嬌蘭用24K金彩妝、讓妳畫出奶油肌

2019-08-01 18:19

單身狗不要看！情人節想放閃 這幾雙潮鞋必入手

2019-08-01 18:09

超限定粉紅色、韓妞搶翻的水桶包 BV七夕膠囊系列都找得到

2019-08-01 18:06

全球首間TWG Tea快閃店 這6天吃冰淇淋、送馬卡龍

2019-08-01 18:05

絕對相機先食！台南安平超美玫瑰花冰淇淋到信義區快閃啦

2019-08-01 17:56

李宇春浮誇大墨鏡逛圖書館 秀GUCCI蒙面表

2019-08-01 17:20

這款香氛機太可愛！「JungleFUN寶貝香氛儀」叢林小動物造型還能換耳朵

2019-08-01 17:04

萌勢力發威！Kitty貓、辛普森兄妹變時尚單品

2019-08-01 16:56

誠品敦南老派七夕 經典愛情電影免費播3天

2019-08-01 16:43

亞都麗緻天香樓 5千萬改裝拚營收增2成

2019-08-01 16:33

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

寶格麗台灣首間形象概念店開幕 情歌天后梁靜茹力挺

2019-08-01 15:53

今夏最萌冰品！ COLD STONE「雲朵跳跳」涼一波

2019-08-01 15:41

小資族最愛！美國運通「台灣在地好店」 最高11%回饋

2019-08-01 15:34

又撞包！隋棠這褲子真的很有事 昆凌、郭雪芙佐田園風光笑超甜

2019-08-01 15:24

房仲跨界電商！「TurnKey」購屋 5000美元禮券等你拿

2019-08-01 15:08

地方媽媽看過來！窩廚房「椒麻滷菜」下酒菜絕配

2019-08-01 14:48

網家「8月心禮節」開跑 搶夏日優惠趁現在

2019-08-01 14:42

小麥肌Kitty超Q！聯名化妝包等你來收編

2019-08-01 14:34

孫芸芸拎DELVAUX一身酷炫黑氣場好強 曾之喬搭蕾絲無袖上衣微甜小性感

2019-08-01 13:32

貝克漢太帶貨！CP值最高TUDOR帝舵表 年度新品登台

2019-08-01 13:32

河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:59

U值媒／孔劉意外讓這成熱門景點！

2019-08-01 12:34

一〇八抹茶茶廊板橋車站快閃 「白麻吉大判燒」限定開賣

2019-08-01 11:47

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

廚師、侍酒師雙冠王聯手的料理 村却限時上菜

2019-08-01 10:45

降溫有感！高溫超過33度 西雅圖冰沙系列「買一送一」

2019-08-01 10:36

王品新品牌登場「丰禾日麗」！每道都是「媽媽味」 8大重點整理

2019-08-01 10:28

韓團iKON最愛包款開快閃店！必收限量SACOCHE小包 穿搭出造型亮點

2019-08-01 09:32
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 11:38

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 12:31

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

2019-08-01 17:09

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

交通部推秋冬補助 林明溱批「憨政府亂花冤枉錢」

2019-08-01 15:19

妻拒絕岳父母給的免費房讓夫困惑 網友勸：聽老婆的

2019-08-01 16:49

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

救觀光補助國旅 旅行業者：亂發納稅人的錢

2019-08-01 10:53

輕颱薇帕生成 今明防午後大雷雨

2019-08-01 00:40

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

小心午後雷雨 全台12縣市大雨特報

2019-08-01 14:57

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

想要保持外表年輕？堅持保養5個好習慣 這件事每天一定要做

2019-07-31 20:23

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

是你嗎？最低消費20元中千萬大獎 中獎清冊看這邊

2019-08-01 17:00

每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00

育兒津貼申辦首日 竟有地方沒作業系統不能登錄...

2019-08-01 15:27

【心情點滴】狗子鳴／一成不變也很幸福

2019-08-01 06:00

可能是你中！威力彩連43摃 頭獎上看15.2億

2019-08-01 14:33

安胎被酸「爽躺整天累什麼」 她吶喊：知道宮縮多絕望嗎

2019-08-01 14:20

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／街邊看歐洲教育

2019-08-01 06:00

招碩士貨運人員遭疑為特定人量身打造 華航澄清

2019-07-31 20:46

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

加碼！秋冬旅遊補助第二波 擬鬆綁國旅卡限制

2019-08-01 14:28

農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31

魚肉解凍變質釋出組織胺 引發食物中毒

2019-08-01 00:13

【賞文迴響】凱莉／再跳佛朗明哥

2019-08-01 06:00

醫師救人倒下住院收到扣費通知 歎:為國鞠躬盡瘁的下場

2019-08-01 18:49

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

彭啟明：颱風外圍環流北上 今起台灣水氣增多

2019-08-01 07:15

蘇貞昌要求加碼暖冬補助 交通部兩周內交第二波方案

2019-08-01 13:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top