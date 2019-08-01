情人節愛愛要戴套！紅絲帶邀日AV男優倡安全性行為

2019-08-01 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



下周三就是七夕情人節了，在浪漫氛圍下，情侶們常常在情不自禁的情況下發生親密的行為，然而並非每對情侶都有做好萬全準備。台灣紅絲帶基金會表示，據統計近三年來，平均每年約有2300人感染愛滋病毒，平均每天有6人成為感染者，而感染者中又以年輕族群的增長較為快速。

為了宣導青少年建立安全性行為觀念，紅絲帶基金會特別邀請日本AV男優鈴木一徹，擔任愛滋防治大使，跨海到台灣向民眾宣導安全、正確的性行為。今日下午更在西門町街頭發放保險套、鼓勵愛愛時戴套的安全行為，拉近與民眾間的距離。

有趣的是，鈴木一徹並以香蕉作為男性性器官為例，現場示範保險套的正確使用方式，呼籲大眾正確並確實使用。

紅絲帶基金會表示，據疾病管制局的統計，截至2019年6月，全台本國籍愛滋感染者約有3萬8880人，年齡上25到34歲間居首位，占43.37%，而年輕族群因安全性行為知識的缺乏和不足，使得其感染愛滋的比率偏高。