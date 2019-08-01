翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



6月上市後大賣近3萬台、被粉絲一直敲碗喊缺貨的ASUS ZenFone 6，因為具有創新4800萬畫素翻轉式相機、Qualcomm Snapdragon 855行動運算平台、5,000mAh超強續航力，以及真正無開孔、無瀏海的6.4吋超大螢幕而廣受好評。華碩全球副總裁林宗樑除了表示8月起各通路貨源會越來越充足之外，為了回饋用戶好評，將於8月在全台舉辦15場「ZenFone 6用戶專屬學堂」，讓用戶「素人變達人」，個個都成為ZenFone 6最佳代言人。

ZenFone 6用戶專屬學堂專為購買手機的用戶推出，於8月4日起，每周末於全台巡迴舉辦，9月至12月將再加開60場。活動內容不但有專業講師手把手教學，參加者還能獲得原廠配件購物金500元（限於協辦指定門店使用），以及500元親友購機金。ZenFone 6用戶可於華碩官方網站線上報名，或向所在地最近的華碩手機專賣店洽詢。