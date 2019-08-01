首航！華信航空增飛台北-台東 臨櫃報到可獲5折券

2019-08-01 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



華信航空台北往返台東班機，由原先每日早、晚2班，今日起增飛午班機，周日更增為4班。而為慶祝午間班機開航，華信航空也在台北、台東兩地機場舉辦首航慶祝活動，首航午間班機AE393，臺東縣政府特別前往接機，華信航空也特別致贈每名旅客貼心的首航紀念品。

華信航空以最新引進的法國ATR72-600飛機執行北東午班機首航任務，台北往台東午間首航班機AE393，滿載70位旅客14:25由松山機場起飛，15:30抵達台東，縣政府交觀處江慧卿處長親臨台東機場，熱情歡迎搭乘午班機首航的旅客，並贈送熱氣球紀念品，歡迎大家到台東觀光旅遊。回程台東往台北首航午班機AE394同樣也滿載旅客16:00由台東機場起飛，17:00抵達松山機場。

華信航空台北往返台東航線，自8月起每周飛航22班次，飛行時間為1小時，提供北、東兩地往來更加便捷的飛航服務，無論是商務、旅遊或者探親訪友，行程安排更具彈性。為推廣台北-台東航午間班機，華信航空持續大方送出「五安券」5折優惠券，即日起旅客於台北、台東兩地機場華信航空櫃台報到時，即可獲贈「五安券」5折優惠券一張，在今年12月31日前搭乘台北-台東AE393午班機，即享有5折機票優惠，數量有限，送完為止。