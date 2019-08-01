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好愛日本！台灣旅客奪日本20縣市「住宿冠軍」　總數世界第2

2019-08-01 18:36聯合報 記者陳睿中╱即時報導

由於文化相近、觀光旅遊資源豐富，再加上便捷快速的交通，讓「日本」一直是許多台灣旅客的出國首選，也會住宿多玩幾天。根據日本國土交通省觀光廳日前所公佈的資料顯示，2018年全年度的海外旅客住宿統計中，台灣旅客住宿達1,210.3萬人次，總數排名第2；其中更有20個縣市，台灣旅客住宿人數都是排名第1。

在本次的報告統計中，2018年1月至12月期間，外國人旅遊住宿總數達8,357萬人次，其中中國大陸2,216.5萬人次排名第1，台灣1,210.3萬人次排名第2，較去年成長6.3%。第3名為韓國，第4、第5則分別為香港與美國。而台灣遊客入住地點比例最高的是東京，其次為北海道、沖繩與大阪

若是從各都道府縣的住宿人數比例來看，包括青森、岩手、宮城、秋田、山形等20個縣市，都是以台灣旅客的比例最高，尤其在岩手縣，更是有60%的留宿旅客為台灣人。觀光廳分析，東京、大阪等3個主要大都市區，以中國籍旅客為主；台灣則是有20個縣市排名第1，多是以鄉村地區為主；至於韓國則是在8個縣市排名第1，多是在九州地區。

以旅遊產業角度來看，旅客過夜入住，可以為當地帶來飯店、餐廳或是商店、交通等實際觀光經濟收入，意義更勝過路快閃的旅遊型態。而從台灣旅客排名第1的20個縣市來看，也可看出台灣旅客不僅會造訪主要大城市，也會深入地方、探索二、三線城市，由此也可看出台灣旅客對於日本的多元玩法與熱愛。

以奧入瀨溪為代表景點的「青森縣」，有32%住宿旅客為台灣人。圖／樂天旅遊提供
以奧入瀨溪為代表景點的「青森縣」，有32%住宿旅客為台灣人。圖／樂天旅遊提供
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