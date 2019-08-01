好愛日本！台灣旅客奪日本20縣市「住宿冠軍」 總數世界第2

2019-08-01 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



由於文化相近、觀光旅遊資源豐富，再加上便捷快速的交通，讓「日本」一直是許多台灣旅客的出國首選，也會住宿多玩幾天。根據日本國土交通省觀光廳日前所公佈的資料顯示，2018年全年度的海外旅客住宿統計中，台灣旅客住宿達1,210.3萬人次，總數排名第2；其中更有20個縣市，台灣旅客住宿人數都是排名第1。

在本次的報告統計中，2018年1月至12月期間，外國人旅遊住宿總數達8,357萬人次，其中中國大陸2,216.5萬人次排名第1，台灣1,210.3萬人次排名第2，較去年成長6.3%。第3名為韓國，第4、第5則分別為香港與美國。而台灣遊客入住地點比例最高的是東京，其次為北海道、沖繩與大阪。

若是從各都道府縣的住宿人數比例來看，包括青森、岩手、宮城、秋田、山形等20個縣市，都是以台灣旅客的比例最高，尤其在岩手縣，更是有60%的留宿旅客為台灣人。觀光廳分析，東京、大阪等3個主要大都市區，以中國籍旅客為主；台灣則是有20個縣市排名第1，多是以鄉村地區為主；至於韓國則是在8個縣市排名第1，多是在九州地區。