就是要「往臉上貼金」！嬌蘭用24K金彩妝、讓妳畫出奶油肌

2019-08-01 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



現在彩妝，就是要「往臉上貼金」啊！雖然天氣還很熱，但也要提前準備秋冬換季，特別是彩妝，但有想過，畫彩妝時，往臉上貼金，也能夠畫出「奶油肌」嗎？

秋冬最重視保濕，即使妳上了再保濕的保養品，化妝品保濕力不夠，也會讓肌膚乾燥、出現乾紋、時間一長就暗沉等等狀況發生，想要持妝一整天，完美柔光肌，當然非法國彩妝品牌嬌蘭莫屬了。

就算上妝，也要持續的保養，嬌蘭推出24K金彩妝系列，讓妳重拾奶油肌綻放貴婦光芒。

法國嬌蘭24K純金光粉底液，共有7色讓貴婦們挑選，產品內皆含有24K純金光雙面粒子，讓肌膚帶著一層不艷俗的貴婦光芒，除24k金外，最大差異就是保濕也相對的升級，質地輕盈，24小時綻放光芒，SPF30、PA+++的防曬係數，抵禦紫外線傷害。

上完底妝，不可缺少是粉餅，嬌蘭24k純金光氣墊粉餅，也推3色，更能妝點出澎潤、Q彈感，質地滋潤、保濕，上妝不卡粉，尤其是遮瑕與修飾效果，讓奶油肌呈現更完整，SPF25、PA+++也讓抵禦外在傷害，更上一層。