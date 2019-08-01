iPad Air限時限量特價8888元！蝦皮購物「付清節」精選好禮27折起

2019-08-01 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



蝦皮購物看好「券」buy潛力，8月起結合蝦券推主題活動，8月2日至8月16日推出「付清節」，全站輸碼即可享優惠12%；8月5日至8月8日集結各大品牌祭出超殺優惠27折起，8月8日父親節當天還有限時特賣滿99元享7－ELEVEN超取免運。此外，即日起至8月5日上午11點59分於「蝦皮男人館」消費滿888元，有機會抽中歐洲來回機票。

蝦皮購物迎接父親節，8月5日至8月8日集結品牌好禮最低下殺27折起，同時推出滿額贈，消費滿5,000元即贈500元，人人有獎，活動期間超人氣遊戲「蝦搖一波」於每日下午1點及晚上9點上線，將送出總獎金88,888蝦幣。8月5日「霸氣蝦券日」登場，千萬蝦券全天放送，推薦Lenovo IdeaPad 720S下殺61折、活動價24,990元；8月6日「霸氣3C日」推薦富及第智能不銹鋼洗衣機直殺4折、6,000元有找；8月7日「霸氣暖男節」推薦萬寶龍男性淡香水35折特價789元；8月8日「神隊友付清日」除了當日限時特賣消費滿99元可享7－ELEVEN超取免運之外，也貼心設置送禮推薦專區，Razer Phone 2下殺61折、活動價15,888元。