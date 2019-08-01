單身狗不要看！情人節想放閃 這幾雙潮鞋必入手

2019-08-01 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



農曆七夕即將到來，看好情侶間互贈禮物的商機，運動休閒品牌不約而同，推出以旗下經典鞋款為基調，重新打造的限定情侶鞋款，讓戀人們能一同穿上最吸睛的潮流單品。

運動潮牌adidas Originals迎接七夕情人節，以品牌最具人氣的小白鞋「Stan Smith」，搭配上充滿愛心設計細節，打造甜蜜氣息滿分的戀人穿搭。情人節專屬的Stan Smith鞋款共提供男女2款選擇，有愛心標誌Stan Smith搭配鞋舌上粉色LOGO圖；也有以愛心細節交錯在標誌性三條線上打造低調浪漫，預計8月2日上市。

亞瑟士ASICS則推出經典的「JAPAN S」鞋款，以80年代復古籃球鞋款，配上輕量化的機能設計，此次JAPAN S系列經典色系，共推出3色分別以藍、綠、紅虎爪搭配純白鞋身；另加碼推出採五色撞色設計的款式。