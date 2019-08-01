單身狗不要看！情人節想放閃 這幾雙潮鞋必入手
農曆七夕即將到來，看好情侶間互贈禮物的商機，運動休閒品牌不約而同，推出以旗下經典鞋款為基調，重新打造的限定情侶鞋款，讓戀人們能一同穿上最吸睛的潮流單品。
運動潮牌adidas Originals迎接七夕情人節，以品牌最具人氣的小白鞋「Stan Smith」，搭配上充滿愛心設計細節，打造甜蜜氣息滿分的戀人穿搭。情人節專屬的Stan Smith鞋款共提供男女2款選擇，有愛心標誌Stan Smith搭配鞋舌上粉色LOGO圖；也有以愛心細節交錯在標誌性三條線上打造低調浪漫，預計8月2日上市。
亞瑟士ASICS則推出經典的「JAPAN S」鞋款，以80年代復古籃球鞋款，配上輕量化的機能設計，此次JAPAN S系列經典色系，共推出3色分別以藍、綠、紅虎爪搭配純白鞋身；另加碼推出採五色撞色設計的款式。
New Balance也推出七夕限定女孩款「997H」，以美製997鞋型為藍圖，融合998兩款經典元素重新設計中底細節，共推出3款粉嫩新配色，鞋身用不同的拼接色塊堆疊出濃濃復古風，鞋帶設計使用雙色New Balance字樣交替變換，厚底加高的設計，讓女孩在七夕約會中成為注目焦點。
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