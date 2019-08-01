親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋冬旅遊補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範

單身狗不要看！情人節想放閃 這幾雙潮鞋必入手

2019-08-01 18:09聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

農曆七夕即將到來，看好情侶間互贈禮物的商機，運動休閒品牌不約而同，推出以旗下經典鞋款為基調，重新打造的限定情侶鞋款，讓戀人們能一同穿上最吸睛的潮流單品。

運動潮牌adidas Originals迎接七夕情人節，以品牌最具人氣的小白鞋「Stan Smith」，搭配上充滿愛心設計細節，打造甜蜜氣息滿分的戀人穿搭。情人節專屬的Stan Smith鞋款共提供男女2款選擇，有愛心標誌Stan Smith搭配鞋舌上粉色LOGO圖；也有以愛心細節交錯在標誌性三條線上打造低調浪漫，預計8月2日上市。

亞瑟士ASICS則推出經典的「JAPAN S」鞋款，以80年代復古籃球鞋款，配上輕量化的機能設計，此次JAPAN S系列經典色系，共推出3色分別以藍、綠、紅虎爪搭配純白鞋身；另加碼推出採五色撞色設計的款式。

New Balance也推出七夕限定女孩款「997H」，以美製997鞋型為藍圖，融合998兩款經典元素重新設計中底細節，共推出3款粉嫩新配色，鞋身用不同的拼接色塊堆疊出濃濃復古風，鞋帶設計使用雙色New Balance字樣交替變換，厚底加高的設計，讓女孩在七夕約會中成為注目焦點。

adidas Originals Stan Smith女生鞋款，售價3,890元...
adidas Originals Stan Smith女生鞋款，售價3,890元。圖／adidas Originals 提供
分享
adidas Originals推出七夕情人節專屬的「Stan Smith」鞋款...
adidas Originals推出七夕情人節專屬的「Stan Smith」鞋款。圖／adidas Originals 提供
分享
亞瑟士ASICS則推出經典的「JAPAN S」鞋款。圖／ASICS提供
亞瑟士ASICS則推出經典的「JAPAN S」鞋款。圖／ASICS提供
分享
New Balance推出七夕限定女孩款997H，售價2,950元。圖／New ...
New Balance推出七夕限定女孩款997H，售價2,950元。圖／New Balance提供
分享
JAPAN S 撞色款(男/女) ，售價2,500元 。圖／ASICS提供
JAPAN S 撞色款(男/女) ，售價2,500元 。圖／ASICS提供
分享

七夕愛心
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

iPad Air限時限量特價8888元！蝦皮購物「付清節」精選好禮27折起

2019-08-01 18:10

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

女神張鈞甯和維密天使同代言 IWC女表重現江湖

2019-08-01 17:24

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

熊熊三兄弟出沒南西商圈 「熊熊遇見你」快閃店滿滿呆萌熊萌

2019-08-01 19:24

情人節愛愛要戴套！紅絲帶邀日AV男優倡安全性行為

2019-08-01 19:19

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18

首航！華信航空增飛台北-台東 臨櫃報到可獲5折券

2019-08-01 19:15

補充滿滿元氣～桂冠「美味・健力湯」為一天加分

2019-08-01 18:41

台灣動畫出頭天 明年進軍網飛

2019-08-01 18:39

好愛日本！台灣旅客奪日本20縣市「住宿冠軍」　總數世界第2

2019-08-01 18:36

就是要「往臉上貼金」！嬌蘭用24K金彩妝、讓妳畫出奶油肌

2019-08-01 18:19

超限定粉紅色、韓妞搶翻的水桶包 BV七夕膠囊系列都找得到

2019-08-01 18:06

全球首間TWG Tea快閃店 這6天吃冰淇淋、送馬卡龍

2019-08-01 18:05

絕對相機先食！台南安平超美玫瑰花冰淇淋到信義區快閃啦

2019-08-01 17:56

李宇春浮誇大墨鏡逛圖書館 秀GUCCI蒙面表

2019-08-01 17:20

這款香氛機太可愛！「JungleFUN寶貝香氛儀」叢林小動物造型還能換耳朵

2019-08-01 17:04

萌勢力發威！Kitty貓、辛普森兄妹變時尚單品

2019-08-01 16:56

誠品敦南老派七夕 經典愛情電影免費播3天

2019-08-01 16:43

亞都麗緻天香樓 5千萬改裝拚營收增2成

2019-08-01 16:33

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

寶格麗台灣首間形象概念店開幕 情歌天后梁靜茹力挺

2019-08-01 15:53

今夏最萌冰品！ COLD STONE「雲朵跳跳」涼一波

2019-08-01 15:41

小資族最愛！美國運通「台灣在地好店」 最高11%回饋

2019-08-01 15:34

又撞包！隋棠這褲子真的很有事 昆凌、郭雪芙佐田園風光笑超甜

2019-08-01 15:24

房仲跨界電商！「TurnKey」購屋 5000美元禮券等你拿

2019-08-01 15:08

地方媽媽看過來！窩廚房「椒麻滷菜」下酒菜絕配

2019-08-01 14:48

網家「8月心禮節」開跑 搶夏日優惠趁現在

2019-08-01 14:42

小麥肌Kitty超Q！聯名化妝包等你來收編

2019-08-01 14:34

孫芸芸拎DELVAUX一身酷炫黑氣場好強 曾之喬搭蕾絲無袖上衣微甜小性感

2019-08-01 13:32

貝克漢太帶貨！CP值最高TUDOR帝舵表 年度新品登台

2019-08-01 13:32

河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:59

U值媒／孔劉意外讓這成熱門景點！

2019-08-01 12:34

一〇八抹茶茶廊板橋車站快閃 「白麻吉大判燒」限定開賣

2019-08-01 11:47

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

廚師、侍酒師雙冠王聯手的料理 村却限時上菜

2019-08-01 10:45

降溫有感！高溫超過33度 西雅圖冰沙系列「買一送一」

2019-08-01 10:36

王品新品牌登場「丰禾日麗」！每道都是「媽媽味」 8大重點整理

2019-08-01 10:28

韓團iKON最愛包款開快閃店！必收限量SACOCHE小包 穿搭出造型亮點

2019-08-01 09:32
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 11:38

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 12:31

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

2019-08-01 17:09

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

交通部推秋冬補助 林明溱批「憨政府亂花冤枉錢」

2019-08-01 15:19

妻拒絕岳父母給的免費房讓夫困惑 網友勸：聽老婆的

2019-08-01 16:49

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

救觀光補助國旅 旅行業者：亂發納稅人的錢

2019-08-01 10:53

輕颱薇帕生成 今明防午後大雷雨

2019-08-01 00:40

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

小心午後雷雨 全台12縣市大雨特報

2019-08-01 14:57

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

想要保持外表年輕？堅持保養5個好習慣 這件事每天一定要做

2019-07-31 20:23

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

是你嗎？最低消費20元中千萬大獎 中獎清冊看這邊

2019-08-01 17:00

育兒津貼申辦首日 竟有地方沒作業系統不能登錄...

2019-08-01 15:27

每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00

可能是你中！威力彩連43摃 頭獎上看15.2億

2019-08-01 14:33

【心情點滴】狗子鳴／一成不變也很幸福

2019-08-01 06:00

安胎被酸「爽躺整天累什麼」 她吶喊：知道宮縮多絕望嗎

2019-08-01 14:20

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／街邊看歐洲教育

2019-08-01 06:00

招碩士貨運人員遭疑為特定人量身打造 華航澄清

2019-07-31 20:46

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

加碼！秋冬旅遊補助第二波 擬鬆綁國旅卡限制

2019-08-01 14:28

農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31

魚肉解凍變質釋出組織胺 引發食物中毒

2019-08-01 00:13

【賞文迴響】凱莉／再跳佛朗明哥

2019-08-01 06:00

醫師救人倒下住院收到扣費通知 歎:為國鞠躬盡瘁的下場

2019-08-01 18:49

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

彭啟明：颱風外圍環流北上 今起台灣水氣增多

2019-08-01 07:15

蘇貞昌要求加碼暖冬補助 交通部兩周內交第二波方案

2019-08-01 13:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top