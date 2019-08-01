全球首間TWG Tea快閃店 這6天吃冰淇淋、送馬卡龍

2019-08-01 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



新加坡世界奢華茶葉品牌TWG Tea開出全球首間快閃店，今起至8/6於台北遠東SOGO忠孝館前廣場登場。為期6天，奉上8款茶味冰淇林，其中包括5款限時體驗店活動限定茶味冰淇淋，今天開幕日還請來新生代時尚名媛董若彤品嘗新冰品。

TWG Tea總部對於開新店，在全球都有嚴格限制，此次台灣爭取到首間快閃店，業者表示，主要是希望開拓更多年輕客源，也樹立品牌年輕化的形象。

活動期間，前往品嘗茶香冰淇淋，現場示範拍照打卡，即可獲贈「茶香馬卡龍一顆」的禮物兌換券一張，每日數量有限，換完為止。現場單球冰淇淋售價95元、二球180元、三球260元。

此外，任選三款包裝茶，可享其中一款免費，以最高價兩款計算。包裝茶包含：頂級訂製系列茗茶、手工冰茶包及手工純棉茶包，可任意搭配。

TWG Tea盛夏茗茶之宴快閃店

地點：台北遠東SOGO百貨忠孝館1樓廣場

日期：2019年8月1日至8月6日