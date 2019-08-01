絕對相機先食！台南安平超美玫瑰花冰淇淋到信義區快閃啦

2019-08-01 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在盛夏吃一口玫瑰吧，來自台南安平的知名玫瑰花冰淇淋「June30th六月三十義式手工冰淇淋」來台北了，即日起在新光三越台北信義新天地A8 B2限時快閃，當中IG打卡人氣最高的超美玫瑰花冰淇淋，品嚐前有如為自己送上一朵玫瑰，讓口感與心情都相當甜蜜。 IG打卡人氣最高的玫瑰花冰淇淋。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供 分享 facebook 動物造型冰淇淋也相當可愛。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供 分享 facebook

不只外型美，「June30th六月三十義式手工冰淇淋」的用料也相當講究，主打真材食料每天新鮮現做，為了讓美味與台南無差別，把台南的小農鮮奶、玉井芒果和義式冰淇淋代表性的開心果口味都帶來台北了，快閃期間特別在台北租用冰淇淋工作室，一樣每天製作新鮮的義式手工冰淇淋，讓台北客人吃得到與台南同樣的新鮮滋味。

不只有玫瑰花冰淇淋，還有可愛的動物造型冰淇淋，都可以選自己喜歡的口味完成，外型相當療癒。快閃期間每周會推出不同限定口味，第一周有台北信義A8限量的100%純荔枝口味，第二周有水蜜桃冰淇淋。玫瑰造型（三種口味）130元、經典口味（二種口味）100元。 可選自己喜歡的口味完成玫瑰花冰淇淋。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供 分享 facebook 「June30th六月三十義式手工冰淇淋」在新光三越台北信義A8限時快閃。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供 分享 facebook 現場還準備拍照小道具，讓照片視覺更豐富。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供 分享 facebook

「June30th六月三十義式手工冰淇淋」新光三越台北信義A8限時快閃

地點：新光三越台北信義A8 B2樓（Harrods對面）

快閃日期：8/1～9/2

營業時間：11:00起至售完