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絕對相機先食！台南安平超美玫瑰花冰淇淋到信義區快閃啦

2019-08-01 17:56聯合報 記者江佩君╱即時報導

在盛夏吃一口玫瑰吧，來自台南安平的知名玫瑰花冰淇淋「June30th六月三十義式手工冰淇淋」來台北了，即日起在新光三越台北信義新天地A8 B2限時快閃，當中IG打卡人氣最高的超美玫瑰花冰淇淋，品嚐前有如為自己送上一朵玫瑰，讓口感與心情都相當甜蜜。

IG打卡人氣最高的玫瑰花冰淇淋。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供
IG打卡人氣最高的玫瑰花冰淇淋。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供
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動物造型冰淇淋也相當可愛。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供
動物造型冰淇淋也相當可愛。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供
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不只外型美，「June30th六月三十義式手工冰淇淋」的用料也相當講究，主打真材食料每天新鮮現做，為了讓美味與台南無差別，把台南的小農鮮奶、玉井芒果和義式冰淇淋代表性的開心果口味都帶來台北了，快閃期間特別在台北租用冰淇淋工作室，一樣每天製作新鮮的義式手工冰淇淋，讓台北客人吃得到與台南同樣的新鮮滋味。

不只有玫瑰花冰淇淋，還有可愛的動物造型冰淇淋，都可以選自己喜歡的口味完成，外型相當療癒。快閃期間每周會推出不同限定口味，第一周有台北信義A8限量的100%純荔枝口味，第二周有水蜜桃冰淇淋。玫瑰造型（三種口味）130元、經典口味（二種口味）100元。

可選自己喜歡的口味完成玫瑰花冰淇淋。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提...
可選自己喜歡的口味完成玫瑰花冰淇淋。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供
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「June30th六月三十義式手工冰淇淋」在新光三越台北信義A8限時快閃。圖／J...
「June30th六月三十義式手工冰淇淋」在新光三越台北信義A8限時快閃。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供
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現場還準備拍照小道具，讓照片視覺更豐富。圖／June30th六月三十義式手工冰淇...
現場還準備拍照小道具，讓照片視覺更豐富。圖／June30th六月三十義式手工冰淇淋提供
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「June30th六月三十義式手工冰淇淋」新光三越台北信義A8限時快閃

地點：新光三越台北信義A8 B2樓（Harrods對面）

快閃日期：8/1～9/2

營業時間：11:00起至售完

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