親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋冬旅遊補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

輿論決定罷工成敗？「禁搭便車」的兩難

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

女神張鈞甯和維密天使同代言 IWC女表重現江湖

2019-08-01 17:24聯合報 記者孫曼╱即時報導

IWC萬國表攜手新任品牌大使超模約瑟芬斯可瑞娃（Josephine Skriver）及女星張鈞甯攜手，發表全新柏濤菲諾（Portofino）34毫米系列女表共5款不同型號，是品牌目前所有產品中尺寸最小的。由兩位個性女子一起演繹的唯美廣告大片也同時曝光，約瑟芬斯可瑞娃表現自然性感、張鈞甯帥氣感性，展現表款百搭、容易配戴的簡約風格。女表即日起於台灣、中國及香港地區搶先發售；全球預計10月上市。

自2016年起正式成為維密天使的瑟芬斯可瑞娃是丹麥超模，在IG上擁有600多萬粉絲的高人氣。在全新的形象廣告中，她與女星張鈞甯攜手漫步義大利小鎮柏濤菲諾，也是這系列表款名稱的由來。這個迷人小鎮充滿繽紛色彩，呼應新品的快拆表帶設計，可隨心情和服裝穿著自行更換包括灰、淺灰、黑、藍、 深棕、銅、橙、酒紅、莓粉紅、茄紫、綠和靛藍等手染色調Santoni皮革，以及一款精鋼米蘭式織網鍊帶等共13種不同的表帶。

全新的34毫米柏濤菲諾女表，代表女性腕表在長期以來以男性為主的IWC的回歸。1984年推出的首款柏濤菲諾腕表其實是一枚裝上表帶的大三針圓形懷表，12點及6點位置的羅馬數字及纖細的葉形指針，設計簡單內斂。當時首度推出的系列，就已經包含了直徑34毫米、31毫米、甚至25毫米等適合女性配戴的小巧款式。5款新作搭載35100型自動上鍊機芯，採用18K紅金或精鋼表殼搭配鍍銀、藍色或綠色表盤，每一款的表殼或表盤都飾有鑽石，低調閃耀，也呼應柏濤菲諾這座在1950及1960 年代名流雲集的知名度假勝地，所代表的舒適愜意生活風格。

女星張鈞甯擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
女星張鈞甯擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
分享
柏濤菲諾精鋼自動腕表34，綠色表盤鑲嵌12顆鑽石，16萬4,000元。圖／萬國表...
柏濤菲諾精鋼自動腕表34，綠色表盤鑲嵌12顆鑽石，16萬4,000元。圖／萬國表提供
分享
柏濤菲諾精鋼自動腕表34，藍色表盤鑲嵌12顆鑽石，19萬4,000元。圖／萬國表...
柏濤菲諾精鋼自動腕表34，藍色表盤鑲嵌12顆鑽石，19萬4,000元。圖／萬國表提供
分享
超模約瑟芬斯可瑞娃擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表...
超模約瑟芬斯可瑞娃擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
分享
女星張鈞甯及超模約瑟芬斯可瑞娃共同演繹IWC全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬...
女星張鈞甯及超模約瑟芬斯可瑞娃共同演繹IWC全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
分享
女星張鈞甯擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
女星張鈞甯擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
分享
柏濤菲諾18K紅金鑲鑽自動腕表34，鍍銀壓紋表盤鑲嵌12顆鑽石，62萬4,000...
柏濤菲諾18K紅金鑲鑽自動腕表34，鍍銀壓紋表盤鑲嵌12顆鑽石，62萬4,000元。圖／萬國表提供
分享
女星張鈞甯及超模約瑟芬斯可瑞娃共同演繹IWC全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬...
女星張鈞甯及超模約瑟芬斯可瑞娃共同演繹IWC全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
分享
柏濤菲諾精鋼自動腕表34，鍍銀表盤鑲嵌12顆鑽石，16萬4,000元。圖／萬國表...
柏濤菲諾精鋼自動腕表34，鍍銀表盤鑲嵌12顆鑽石，16萬4,000元。圖／萬國表提供
分享
柏濤菲諾18K紅金自動腕表34，鍍銀表盤鑲嵌12顆鑽石，41萬1,000元。圖／...
柏濤菲諾18K紅金自動腕表34，鍍銀表盤鑲嵌12顆鑽石，41萬1,000元。圖／萬國表提供
分享
柏濤菲諾18K紅金鑲鑽自動腕表34，鍍銀壓紋表盤鑲嵌12顆鑽石，62萬4,000...
柏濤菲諾18K紅金鑲鑽自動腕表34，鍍銀壓紋表盤鑲嵌12顆鑽石，62萬4,000元。圖／萬國表提供
分享
超模約瑟芬斯可瑞娃擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表...
超模約瑟芬斯可瑞娃擔任IWC品牌大使配戴全新柏濤菲諾34毫米系列女表。圖／萬國表提供
分享

廣告義大利
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

誠品敦南老派七夕 經典愛情電影免費播3天

2019-08-01 16:43

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

超限定粉紅色、韓妞搶翻的水桶包 BV七夕膠囊系列都找得到

2019-08-01 18:06

全球首間TWG Tea快閃店 這6天吃冰淇淋、送馬卡龍

2019-08-01 18:05

絕對相機先食！台南安平超美玫瑰花冰淇淋到信義區快閃啦

2019-08-01 17:56

李宇春浮誇大墨鏡逛圖書館 秀GUCCI蒙面表

2019-08-01 17:20

這款香氛機太可愛！「JungleFUN寶貝香氛儀」叢林小動物造型還能換耳朵

2019-08-01 17:04

萌勢力發威！Kitty貓、辛普森兄妹變時尚單品

2019-08-01 16:56

亞都麗緻天香樓 5千萬改裝拚營收增2成

2019-08-01 16:33

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

寶格麗台灣首間形象概念店開幕 情歌天后梁靜茹力挺

2019-08-01 15:53

今夏最萌冰品！ COLD STONE「雲朵跳跳」涼一波

2019-08-01 15:41

小資族最愛！美國運通「台灣在地好店」 最高11%回饋

2019-08-01 15:34

又撞包！隋棠這褲子真的很有事 昆凌、郭雪芙佐田園風光笑超甜

2019-08-01 15:24

房仲跨界電商！「TurnKey」購屋 5000美元禮券等你拿

2019-08-01 15:08

地方媽媽看過來！窩廚房「椒麻滷菜」下酒菜絕配

2019-08-01 14:48

網家「8月心禮節」開跑 搶夏日優惠趁現在

2019-08-01 14:42

小麥肌Kitty超Q！聯名化妝包等你來收編

2019-08-01 14:34

孫芸芸拎DELVAUX一身酷炫黑氣場好強 曾之喬搭蕾絲無袖上衣微甜小性感

2019-08-01 13:32

貝克漢太帶貨！CP值最高TUDOR帝舵表 年度新品登台

2019-08-01 13:32

河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:59

U值媒／孔劉意外讓這成熱門景點！

2019-08-01 12:34

一〇八抹茶茶廊板橋車站快閃 「白麻吉大判燒」限定開賣

2019-08-01 11:47

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

廚師、侍酒師雙冠王聯手的料理 村却限時上菜

2019-08-01 10:45

降溫有感！高溫超過33度 西雅圖冰沙系列「買一送一」

2019-08-01 10:36

王品新品牌登場「丰禾日麗」！每道都是「媽媽味」 8大重點整理

2019-08-01 10:28

韓團iKON最愛包款開快閃店！必收限量SACOCHE小包 穿搭出造型亮點

2019-08-01 09:32

金秘書朴敏英化身最強追星族！《她的私生活》雙重身份劇情迷妹們超有共鳴

2019-08-01 09:02

香奈兒LE PARIS RUSSE DE CHANEL 近9億頂級珠寶登台

2019-08-01 07:40

全家「匠土司」 日式工法獲好評

2019-07-31 23:42

腕表經典歷久彌新 紛推復古致敬款

2019-07-31 23:39

建商玩跨界！東區時尚「空中酒吧」開幕，帶來微醺、電音5感體驗

2019-07-31 23:20

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

七夕、父親節大口吃肉！傑克牛排限定4人套餐 每人千元有找

2019-07-31 21:42

父親節最後衝刺！燦坤、全國電子「買電鬍刀送超值好禮」買到賺到

2019-07-31 20:20

度過法式七夕情人節 侯布雄法式餐廳推套餐8月7日限定登場

2019-07-31 19:37

新光三越猛攻會員經濟 下載APP無門檻升級會員Dyson V8再獨享56折！

2019-07-31 19:31
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 11:38

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 12:31

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

2019-08-01 17:09

交通部推秋冬補助 林明溱批「憨政府亂花冤枉錢」

2019-08-01 15:19

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

救觀光補助國旅 旅行業者：亂發納稅人的錢

2019-08-01 10:53

輕颱薇帕生成 今明防午後大雷雨

2019-08-01 00:40

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

想要保持外表年輕？堅持保養5個好習慣 這件事每天一定要做

2019-07-31 20:23

妻拒絕岳父母給的免費房讓夫困惑 網友勸：聽老婆的

2019-08-01 16:49

旅客注意！薇帕颱風生成 台灣虎航取消桃園、台中飛澳門航班

2019-07-31 19:07

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

小心午後雷雨 全台12縣市大雨特報

2019-08-01 14:57

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16

每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00

【心情點滴】狗子鳴／一成不變也很幸福

2019-08-01 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／街邊看歐洲教育

2019-08-01 06:00

安胎被酸「爽躺整天累什麼」 她吶喊：知道宮縮多絕望嗎

2019-08-01 14:20

是你嗎？最低消費20元中千萬大獎 中獎清冊看這邊

2019-08-01 17:00

招碩士貨運人員遭疑為特定人量身打造 華航澄清

2019-07-31 20:46

育兒津貼申辦首日 竟有地方沒作業系統不能登錄...

2019-08-01 15:27

8月桶裝瓦斯估不調漲 天然氣微降

2019-07-31 18:47

魚肉解凍變質釋出組織胺 引發食物中毒

2019-08-01 00:13

【賞文迴響】凱莉／再跳佛朗明哥

2019-08-01 06:00

加碼！秋冬旅遊補助第二波 擬鬆綁國旅卡限制

2019-08-01 14:28

可能是你中！威力彩連43摃 頭獎上看15.2億

2019-08-01 14:33

農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31

彭啟明：颱風外圍環流北上 今起台灣水氣增多

2019-08-01 07:15

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

為了驅趕入侵者 棕熊起身使出「太極拳」赫阻

2019-07-31 21:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top