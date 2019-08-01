女神張鈞甯和維密天使同代言 IWC女表重現江湖
IWC萬國表攜手新任品牌大使超模約瑟芬斯可瑞娃（Josephine Skriver）及女星張鈞甯攜手，發表全新柏濤菲諾（Portofino）34毫米系列女表共5款不同型號，是品牌目前所有產品中尺寸最小的。由兩位個性女子一起演繹的唯美廣告大片也同時曝光，約瑟芬斯可瑞娃表現自然性感、張鈞甯帥氣感性，展現表款百搭、容易配戴的簡約風格。女表即日起於台灣、中國及香港地區搶先發售；全球預計10月上市。
自2016年起正式成為維密天使的瑟芬斯可瑞娃是丹麥超模，在IG上擁有600多萬粉絲的高人氣。在全新的形象廣告中，她與女星張鈞甯攜手漫步義大利小鎮柏濤菲諾，也是這系列表款名稱的由來。這個迷人小鎮充滿繽紛色彩，呼應新品的快拆表帶設計，可隨心情和服裝穿著自行更換包括灰、淺灰、黑、藍、 深棕、銅、橙、酒紅、莓粉紅、茄紫、綠和靛藍等手染色調Santoni皮革，以及一款精鋼米蘭式織網鍊帶等共13種不同的表帶。
全新的34毫米柏濤菲諾女表，代表女性腕表在長期以來以男性為主的IWC的回歸。1984年推出的首款柏濤菲諾腕表其實是一枚裝上表帶的大三針圓形懷表，12點及6點位置的羅馬數字及纖細的葉形指針，設計簡單內斂。當時首度推出的系列，就已經包含了直徑34毫米、31毫米、甚至25毫米等適合女性配戴的小巧款式。5款新作搭載35100型自動上鍊機芯，採用18K紅金或精鋼表殼搭配鍍銀、藍色或綠色表盤，每一款的表殼或表盤都飾有鑽石，低調閃耀，也呼應柏濤菲諾這座在1950及1960 年代名流雲集的知名度假勝地，所代表的舒適愜意生活風格。
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