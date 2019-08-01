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李宇春浮誇大墨鏡逛圖書館 秀GUCCI蒙面表

2019-08-01 17:20聯合報 記者孫曼╱即時報導

古馳（GUCCI）創意總監Alessandro Michele為品牌腕表打造的第一枚全創意新作 「GRIP」，中性的設計相當跳脫傳統框架，獨特的方圓形表殼和時、分及日期三個顯示窗的設計既摩登又復古，年初於瑞士發表就備受注目。全新形象廣告由品牌代言人李宇春在圖書館演出一名藏書愛好者，洋溢奇幻魅力。GRIP系列腕表是GUCCI今年重量級作品，全球嚴選60家門市搶先於8月23日上市，台灣僅有Sogo BR4門市及台中新光三越GUCCI專賣店得以搶先販售；其餘門市於9月底同步推出。

形象短片於羅馬的Biblioteca Casanatense圖書館拍攝，隸屬於聖母瑪利亞教堂（Santa Maria sopra Minerva）修道院的道明會（the Dominicans），於1701年修建並向公眾開放。李宇春浮誇地披著皮草外套、搭配綴滿亮片的帽子，與超大的梯形鏡框寬版塑料墨鏡入鏡，搭配全新 Grip系列金色PVD鍍層表殼搭配黃金色PVD鍍層表鍊款腕表，表殼上鐫刻雙G互扣的標識 。

GRIP系列包含8款全新石英腕表。包括不鏽鋼搭配皮革表帶、不鏽鋼搭配不鏽鋼鍊帶、黃金PVD表殼搭配皮革表帶、以及黃金PVD表殼搭配黃金PVD表帶共4種造型，分別推出35毫米與38毫米兩種尺寸。表殼及表帶都鐫刻GUCCI招牌的雙G標誌。除了GRIP腕表，李宇春在全系列的形象廣告中還配戴了G-Timeless系列表盤綴滿小蜜蜂圖騰的自動腕表，以及黃金色PVD表殼的G-Timeless系列刺繡腕表。

GRIP中碼35毫米不鏽鋼表殼鐫刻GG圖案表殼及表帶，50,000元。圖／古馳提...
GRIP中碼35毫米不鏽鋼表殼鐫刻GG圖案表殼及表帶，50,000元。圖／古馳提供
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李宇春演繹古馳全新廣告，配戴G-Timeless系列表盤綴滿小蜜蜂圖騰的自動腕表...
李宇春演繹古馳全新廣告，配戴G-Timeless系列表盤綴滿小蜜蜂圖騰的自動腕表。圖／古馳提供
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GRIP中碼35毫米金黃色PVD表殼搭配酒紅色皮革表帶，50,000元。圖／古馳...
GRIP中碼35毫米金黃色PVD表殼搭配酒紅色皮革表帶，50,000元。圖／古馳提供
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GRIP中碼35毫米金黃色PVD鐫刻GG圖案表殼及表帶，56,000元。圖／古馳...
GRIP中碼35毫米金黃色PVD鐫刻GG圖案表殼及表帶，56,000元。圖／古馳提供
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李宇春演繹古馳全新廣告，配戴黃金色PVD表殼的G-Timeless系列刺繡腕表。...
李宇春演繹古馳全新廣告，配戴黃金色PVD表殼的G-Timeless系列刺繡腕表。圖／古馳提供
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GRIP中碼35毫米不鏽鋼表殼搭配綠色皮革表帶，46,000元。圖／古馳提供
GRIP中碼35毫米不鏽鋼表殼搭配綠色皮革表帶，46,000元。圖／古馳提供
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李宇春李宇春演繹古馳全新廣告，配戴GRIP系列新表。圖／古馳提供
李宇春李宇春演繹古馳全新廣告，配戴GRIP系列新表。圖／古馳提供
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李宇春演繹古馳全新廣告，配戴GRIP系列新表。圖／古馳提供
李宇春演繹古馳全新廣告，配戴GRIP系列新表。圖／古馳提供
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