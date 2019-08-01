李宇春浮誇大墨鏡逛圖書館 秀GUCCI蒙面表

2019-08-01 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



古馳（GUCCI）創意總監Alessandro Michele為品牌腕表打造的第一枚全創意新作 「GRIP」，中性的設計相當跳脫傳統框架，獨特的方圓形表殼和時、分及日期三個顯示窗的設計既摩登又復古，年初於瑞士發表就備受注目。全新形象廣告由品牌代言人李宇春在圖書館演出一名藏書愛好者，洋溢奇幻魅力。GRIP系列腕表是GUCCI今年重量級作品，全球嚴選60家門市搶先於8月23日上市，台灣僅有Sogo BR4門市及台中新光三越GUCCI專賣店得以搶先販售；其餘門市於9月底同步推出。

形象短片於羅馬的Biblioteca Casanatense圖書館拍攝，隸屬於聖母瑪利亞教堂（Santa Maria sopra Minerva）修道院的道明會（the Dominicans），於1701年修建並向公眾開放。李宇春浮誇地披著皮草外套、搭配綴滿亮片的帽子，與超大的梯形鏡框寬版塑料墨鏡入鏡，搭配全新 Grip系列金色PVD鍍層表殼搭配黃金色PVD鍍層表鍊款腕表，表殼上鐫刻雙G互扣的標識 。