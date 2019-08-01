萌勢力發威！Kitty貓、辛普森兄妹變時尚單品

2019-08-01 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



聯名單品是時尚品牌萬年不敗的行銷手法，近來不少快時尚及潮牌業者，紛紛再推一波跨界合作，找來「資深」可愛教主Hello Kitty，還有辛普森家族及任天堂電玩角色，要用「萌勢力」打破連日高溫的爆表厭世感！

今年是三麗鷗長青角色Hello Kitty歡慶45周年，丹寧品牌LEVI’S特別攜手合作多款單品，聯名系列以街頭美式風格設計，包括各式短T、帽T等，而特別值得一提的是縫上Hello Kitty 布章的復古老爹版型丹寧夾克，以及Hello Kitty與麻吉們在LEVI’S Batwing Logo上玩樂的帽T。另有特製的細節改造，像是刻上Hello Kitty的紅鉚釘，及經典的LEVI’S 雙馬皮標變成了與Hello Kitty 蝴蝶結同色的紅皮標。聯名系列即日起於全台指定店點及MOMO品牌旗艦館同步限量販售。

瑞典快時尚H&M則找來美國最長壽的動畫卡通—辛普森家庭合作童裝系列，將卡通中的主要角色霸子及花枝兄妹作為系列重點特色，打造俏皮趣味的夏季穿搭；此外也再度推出來自日本最受歡迎的電玩—任天堂亞洲時尚系列，由人氣角色紅白香菇與耀西等多位知名角色為該系列注入趣味印花圖騰，並搭配鮮豔色彩與街頭潮流風格。