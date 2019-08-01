誠品敦南老派七夕 經典愛情電影免費播3天

2019-08-01 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



情人節打算怎麼過？不如到誠品敦南來場老派的約會，誠品敦南店推出「周末看電影」系列活動，8/7至8/10連續三天晚間7點精選三部關於愛情的經典電影，包括男女主角緣繫18年被奉為愛情經典，由伊森霍克與茱莉蝶兒主演的「愛在黎明破曉時」和「愛在日落巴黎時」，還有日本動畫家新海誠執導電影「你的名字」，連續三天在誠品一樓大廳放映，開放民眾免費欣賞。

誠品敦南店「周末看電影」系列活動，慶祝七夕情人節，在8/7至8/10連續三天晚上7點起分別放映「愛在黎明破曉時」、「愛在日落巴黎時」與「你的名字」。看完電影，還可再到敦南店一樓往二樓的樓梯欣賞「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」特展。

約會行程少不了美食，每周五、六下午1點至晚間9點誠品敦南「城市小廚快餐車」有各式美食輪番上陣，像是「TimeOut」招牌逾18公分巨無霸雷神索爾熱狗堡；「Just in bakery」帶來紅蘿蔔、網球等可愛造型烘焙；雞蛋糕「Get&go」創新研發鹹甜起酥、有機玫瑰等口味，「一事製菓」帶來夏日檸檬塔、靜岡抹茶柚子塔、與檸檬芒果塔等甜點。