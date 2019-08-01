誠品敦南老派七夕 經典愛情電影免費播3天
情人節打算怎麼過？不如到誠品敦南來場老派的約會，誠品敦南店推出「周末看電影」系列活動，8/7至8/10連續三天晚間7點精選三部關於愛情的經典電影，包括男女主角緣繫18年被奉為愛情經典，由伊森霍克與茱莉蝶兒主演的「愛在黎明破曉時」和「愛在日落巴黎時」，還有日本動畫家新海誠執導電影「你的名字」，連續三天在誠品一樓大廳放映，開放民眾免費欣賞。
誠品敦南店「周末看電影」系列活動，慶祝七夕情人節，在8/7至8/10連續三天晚上7點起分別放映「愛在黎明破曉時」、「愛在日落巴黎時」與「你的名字」。看完電影，還可再到敦南店一樓往二樓的樓梯欣賞「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」特展。
約會行程少不了美食，每周五、六下午1點至晚間9點誠品敦南「城市小廚快餐車」有各式美食輪番上陣，像是「TimeOut」招牌逾18公分巨無霸雷神索爾熱狗堡；「Just in bakery」帶來紅蘿蔔、網球等可愛造型烘焙；雞蛋糕「Get&go」創新研發鹹甜起酥、有機玫瑰等口味，「一事製菓」帶來夏日檸檬塔、靜岡抹茶柚子塔、與檸檬芒果塔等甜點。
除了首周連續三天放映情人節特映電影，誠品敦南店與CinemaWorld世界影城電影頻道合作的「周末看電影」，8/16起每周五、六晚間7點1樓大廳也上映親情、美食、音樂等主題式經典強片，包括歌舞浪漫喜劇「樂來越愛你」、歌舞電影「紅磨坊」以及賣座動畫電影「神偷奶爸」、「料理鼠王」、「天外奇蹟」等。8/7至9/30誠品人會員於誠品敦南店內憑當日書店及商場不限消費金額發票各一張，即可至eslite cafe享蜜桃蘋果水果茶或太妃糖風味拿鐵買一送一。
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