亞都麗緻天香樓 5千萬改裝拚營收增2成

2019-08-01 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



30年品牌老餐廳，蟬聯2018、2019兩年度「台北米其林指南」一星的台北亞都麗緻大飯店天香樓，砸下5千萬全新改裝，即起以杭式風貌迎賓。麗緻餐旅集團總經理徐儷萍指出，改裝後的天香樓結合「五感」體驗，預估可增營收成長1~2成。

改裝後的天香樓，聚焦杭州及宋代文人四藝—點茶、插花、掛畫與焚香。空間以現代設計隱喻西湖十景，結合名家書畫，展現杭州景致與人文氣息，像是餐廳中心兩個八角柱體，象徵西湖「一湖映雙塔」之美景；漸層色的地毯代表湖水印象，各桌椅則可視為湖中輕舟與小島；貫串全場的鏤空屏風，有如飄逸的垂柳，也像西湖遠畔冷豔的水杉。

菜色也融入詩詞描繪，就連餐盤也「不計成本」、只求搭襯與美感。一道傳統杭菜「蔥㸆烏參」，特別將炸蔥、青蔥與大量嫩蔥煨煮的醬汁一同攪打，呈現的翡翠色澤，彷彿西湖湖水，巧妙妝點的韭菜花蕊則像是湖中之島，菜中有景，讓人難忘。

配合新裝登場，天香樓也有多道宋代盛行的特色料理。「水晶膾」是富膠質的晶透豬皮凍，佐以主廚特調芥末醬汁，清爽開胃；「功夫鰻鮝」則是將新鮮海鰻冷風醃製一周，再手工去骨取肉，最後加入醬油、醋調味提香，是道製作工序繁複費工的功夫菜餚。被宋人尊為上品的羊肉料理成「蓮栗燒羊腩」，果實的甘甜與羊腩豐厚滋味相互交織。

除了書畫與花藝，還有不定時舉辦的「點茶」講堂，這是源自宋代的沏茶方式，食客可實際體驗運用茶筅來回攪動，混合研磨茶粉與沸水，調和成沫餑細膩豐富的點茶過程，領略宋代文人飲茶的閒情逸致。

台北亞都麗緻大飯店天香樓

電話：02-2597-1234