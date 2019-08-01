康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



8月3日蜂蜜日，康是美推出「就想和尼在一起」加價購活動，讓最愛蜂蜜的小熊維尼陪伴大家迎接開學季與入職季，

8月7日至10月1日分為4個階段陸續推出，於全台康是美門市、康是美eShop單筆消費滿388元即可加購任一件加購商品，其中小熊維尼造型的DIY爆米花機、經典氣球造型的小熊維尼系列氣球飛飛掛鐘都可愛到讓粉絲尖叫。

康是美首次推出限量小熊維尼系列加購商品，共有12款，8月7日至8月13日首波推出維尼系列清新帆布包小熊維尼款與小豬款，兩款皆為建議售價599元、加購價199元，各限量10,000個；維尼系列百變旅行袋可收納為小巧的斜背包，展開後超大容量可容納2～3天盥洗衣物，建議售價1,599元、加購價399元，限量8,000個；維尼系列氣球飛飛掛鐘建議售價1,299元、加購價359元，限量7,000個。

第二波8月14日至8月27日推出維尼系列簡約吸水地墊，獨家設計蜂巢狀造型，可蒐集多塊拼接延長，建議售價899元、

加購價399元，限量6,000個；兩入一組的維尼系列萬用收納盒建議售價1,299元、加購價399元，限量3,000個。

第三波8月28日至9月3日推出維尼系列百變摺疊袋建議售價1,299元、加購價359元，限量7,000個；維尼造型追劇必備爆米花機建議售價1,280元、加購價799元，限量3,000個。